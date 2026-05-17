संडे का मजा होगा दोगुना, जब बनाएंगे कुमार विश्वास स्टाइल ‘आलू टमाटर की सब्जी’,नोट करें रेसिपी

Kumar Vishwas Aloo Tamatar Sabji Recipe: कुमार विश्वास को ज्यादातर लोग उनकी कविताओं के साथ ही राजनीति के लिए जानते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने यूट्यूब चैनल कर्ली टेल्स (Curly Tales) पर कामिया जानी के साथ अपने घर का होम टूर वीडियो शेयर किया है, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। होम टूर के साथ ही कुमार विश्वास ने आलू टमाटर की सब्जी की एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट के साथ रेसिपी शेयर की है, जो बेहद कम सामग्री और आसानी से बनने के साथ ही खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगती है।