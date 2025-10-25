विदेशों में भी छाई राजस्थान की ये देसी सब्जी, पूरी तरह नेचुरल; सालभर नहीं होती खराब

काचरा और ग्वारफली की सब्जी दिल के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसमें पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल के साथ ही यह मोटापा भी कम करती है। यह सब्जी कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर वाली होती है। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। काचरी में विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन होता है। जो शरीर को ऊर्जा देता है। ग्वारफली में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है।