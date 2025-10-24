राजस्थान के किसानों को होगा फायदा: 4200 से 14750 रुपए तक की हो सकेगी बचत

अब यह कृषक हिस्सा राशि सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की क्षमता, कन्ट्रोल पैनल एवं सरफेस व सबमर्सिबल मोटर के स्पेसिफिकेशन अनुसार लाभ मिलेगा। जिसमें 3 एच पी के लिए 4 हजार 200 से 6 हजार 245, 5 एचपी के लिए 5 हजार 500 से 8 हजार 200, 7.5 एच पी के लिए 7 हजार 700 से 10 हजार 757 तथा 10 एचपी सोलर संयंत्र स्थापना के लिए 14 हजार 750 से 16 हजार 795 रुपए तक कम जमा कराने होंगे।