कोटा में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

पुलिस के अनुसार मृतक के पिता रमेश सुमन निवासी टोड़ी मोहल्ला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि उनका पुत्र प्रकाश (25) दोपहर पौने दो बजे मेला बस स्टैंड से खाना खाने के लिए बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान सेंट्रल बैंक के पास सांगोद की ओर से आ रही एक बस के चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी।