28 दिसंबर 2025,

रविवार

कोटा

कोटा में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

कैथून में बस चालक ने रविवार दोपहर में बाइक को टक्कर मार दी। युवक का सिर बस के पीछे के टायर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
कोटा

image

kamlesh sharma

Dec 28, 2025

फोटो पत्रिका

कैथून (कोटा)। बस चालक ने रविवार दोपहर में बाइक को टक्कर मार दी। युवक का सिर बस के पीछे के टायर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सांगोद मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटवाकर यातायात बहाल किया गया।

पुलिस के अनुसार मृतक के पिता रमेश सुमन निवासी टोड़ी मोहल्ला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि उनका पुत्र प्रकाश (25) दोपहर पौने दो बजे मेला बस स्टैंड से खाना खाने के लिए बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान सेंट्रल बैंक के पास सांगोद की ओर से आ रही एक बस के चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से प्रकाश सड़क पर गिरा पड़ा और बस का पिछला टायर उसके सिर के ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि लोगों से सूचना मिलने पर वे घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक राहगीर प्रकाश को कैथून अस्पताल ले गए थे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

एक वर्ष पहले ही हुई थी मृतक की शादी

मृतक प्रकाश की शादी करीब एक वर्ष पूर्व ही हुई थी। वह कस्बे में सब्जी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता था। मृतक चार बहनों में इकलौता भाई था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

संविदा पर योग्यता अनुसार मिलेगी नौकरी

हादसे के बाद सड़क पर जाम लगाकर बैठे परिजनों व ग्रामीणों को समझाने के लिए तहसीलदार राजवीर यादव व थाना अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों व ग्रामीणों से नियमानुसार मिलने वाले मुआवजा और योग्यता के अनुसार संविदा पर नौकरी दिलाने की समझाइश की। इसके बाद जाम हटवाकर रास्ता बहाल करवाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

