Rajasthan: दो साल में दोगुनी हुई हवाई यात्रियों की शिकायतें, नागर विमानन मंत्रालय ने शुरू की ये नई श्रेणी

Ministry Of Civil Aviation Launches New Complaint Category: हवाई यात्रा के दौरान सुविधाओं के दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि दो साल में ही हवाई यात्रियों की शिकायतें दोगुनी हो गई हैं। नागर विमानन मंत्रालय हवाई यात्रियों को एयरसेवा वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन पर शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा देता है। शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय में एयरसेवा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है।