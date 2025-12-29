सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त निर्देश, RGHS का दुरुपयोग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने 108 एंबुलेंस सेवा और 104 जननी एक्सप्रेस एवं ममता एक्सप्रेस सेवाओं की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और समय पर एंबुलेंस पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए सीएम ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों तक इन सेवाओं की पहुंच और अधिक मजबूत की जाए तथा जीवन रक्षक सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।