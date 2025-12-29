परलोक सिधार गए पर पेंशन चालू… मृतकों के नाम पर करोड़ों का खेल, 352 करोड़ से ज्यादा का फर्जी भुगतान

1 अप्रैल 2025 से 19 दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश में कुल 3,07,802 पेंशनरों की पेंशन निरस्त की गई। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, निरस्तीकरण के प्रमुख कारणों में मृत्यु के बाद भी पेंशन जारी रहना, डुप्लीकेट पेंशन, आय सीमा से अधिक होना, पुनर्विवाह की सूचना नहीं देना, आधार/भामाशाह/जनआधार अपडेट नहीं होना तथा अन्य अपात्रताएं शामिल हैं। इसमें झालावाड़ सबसे आगे रहा, जहां 19,803 पेंशनरों की पेंशन बंद की गई। इसके बाद टोंक में 15,275, पाली में 14,233, भीलवाड़ा में 13,988 और बीकानेर में 13,135 पेंशनरों की पेंशन निरस्त की गई।