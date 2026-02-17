ममता बनाम मोहब्बत: बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भाग रहीं मां, 15% बढ़ा ‘हम दिल दे चुके सनम’ वाला ट्रेंड

शादीशुदा जिदंगी से नाखुश थी महिला

केस 1 : सिरोही की कल्पना (बदला हुआ नाम) ने पति और बच्चों को छोड़ दिया, क्योंकि वह शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। गैर मर्द से प्यार के जुनून में कल्पना बच्चों को छोडक़र चली गई। बच्चे आज भी तिल-तिल कर टूट रहे हैं। मां की जिम्मेदारी बहन निभा रही है। बच्चों को 'मां' शब्द को नफरत हो गई है।

प्रेमी संग रहने की जताई इच्छा

केस 2 : सीकर की ललिता (बदला हुआ नाम) सोशल मीडिया पर किसी और को दिल दे बैठी और 15 साल के वैवाहिक रिश्ते, 10 साल के बेटे और तीन साल की बेटी को पीहर में छोडक़र प्रेमी के साथ फरार हो गई। पुलिस ने ललिता को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो उसने पति के पास लौटने से इनकार कर दिया।

आधुनिक समाज में रिश्तों की परिभाषा बदली