भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब हर साल स्कूलों में मनाया जाएगा महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस

दरअसल, इस पहल के पीछे चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर मांग की थी कि महाराणा प्रताप से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण दिवस शिविरा पंचांग में शामिल किया जाए, ताकि चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थियों के साथ इसे सार्थक रूप से मनाया जा सके। उनका तर्क था कि महाराणा प्रताप राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव हैं और नई पीढ़ी को उनके बलिदान और संघर्ष की कहानी से जोड़ना जरूरी है।