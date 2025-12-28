28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Weather News : शीतलहर और कोहरे से बढ़ रही ठिठुरन, दिन में धूप से कुछ राहत

मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 28, 2025

kota

kota

शहर में शीतलहर और कोहरे के असर से ठिठुरन बढ़ रही है। सुबह और रात के समय ठंडी हवा व कोहरे के चलते लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं हवा की रफ्तार औसतन 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। जिससे सर्दी का असर और अधिक महसूस हुआ। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ तेज धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। धूप के कारण दोपहर के समय सर्दी का प्रभाव कम रहा और बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर चहल-पहल दिखाई दी। इसके बावजूद सुबह-शाम सर्दी का असर बना हुआ है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

छाएगा कोहरा, मावठ की भी संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में हल्की बारिश अथवा मावठ होने की संभावना है।

इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। साथ ही, जनवरी के प्रथम सप्ताह में राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में घना कोहरा दर्ज किया जा सकता है। विभाग का अनुमान है कि आगामी तीन से चार दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कोटा

Rajasthan Weather News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 07:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Weather News : शीतलहर और कोहरे से बढ़ रही ठिठुरन, दिन में धूप से कुछ राहत

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

कोटा में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

कोटा

Kota News: कोटा में हैंगिंग ब्रिज पर गोरक्षकों ने रोका वसुंधरा राजे का काफिला, 20 मिनट तक जाम, जानें मामला

Former CM Vasundhara Raje, Former CM Vasundhara Raje convoy, Vasundhara Raje convoy stopped in Kota, Kota News, Rajasthan News
कोटा

Kota News: स्टोन पॉलिश की दलदल में फंसे तीन बच्चे, चीखने की आवाज सुन दौड़े मजदूर, साड़ियों की मदद से निकाला गया बाहर

Kota Stone
कोटा

कोटा स्टोन पॉलिश में फंसे बच्चे, साडि़यों की सहायता से बाहर निकाला

Kota News kota
कोटा

Kota Mandi Bhav : धान तेज, चना व लहसुन मंदा, मूंगफली तेलों में भी तेजी

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.