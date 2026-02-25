Kota Gold-Silver Price: चांदी में बड़ी गिरावट, सोना हुआ महंगा, जानें लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

वहीं सोने के बाजार में हल्की मजबूती देखी गई। जेवराती सोना 200 रुपए की तेजी के साथ 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। शुद्ध सोने का भाव बढ़कर 1,59,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक शादी-ब्याह के सीजन और सुरक्षित निवेश की मांग से सोने को सहारा मिल रहा है।