Kota Gold-Silver Price: चांदी में बड़ी गिरावट, सोना हुआ महंगा, जानें लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

Sarafa Market Update: कोटा के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना-चांदी के भाव में अलग-अलग रुख देखने को मिला। जहां चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई, वहीं सोने के भाव में हल्की तेजी आई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संकेतों और मांग के असर से कीमतों में यह बदलाव आया है।
मंगलवार को चांदी के भाव में 2000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद चांदी का भाव घटकर 2,61,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। कारोबारियों का कहना है कि औद्योगिक मांग में नरमी और निवेशकों की कमजोर खरीद के कारण चांदी दबाव में रही।
वहीं सोने के बाजार में हल्की मजबूती देखी गई। जेवराती सोना 200 रुपए की तेजी के साथ 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। शुद्ध सोने का भाव बढ़कर 1,59,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक शादी-ब्याह के सीजन और सुरक्षित निवेश की मांग से सोने को सहारा मिल रहा है।
गोल्ड (24 कैरेट, 99.5): 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम
गोल्ड (22 कैरेट): 1,48,148 रुपए प्रति 10 ग्राम
गोल्ड (20 कैरेट): 1,39,130 रुपए प्रति 10 ग्राम
गोल्ड (18 कैरेट): 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम
गोल्ड (14 कैरेट): 1,12,676 रुपए प्रति 10 ग्राम
