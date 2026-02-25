‘बर्दाश्त नहीं…’, अचानक निजी कार से जायजा लेने पहुंची कोटा SP तो मचा हड़कंप, लापरवाह पुलिसकर्मियों के जाप्ते को सुना दी ये सजा

Patrika Exclusive News: आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में शाम 7 से रात 10 बजे तक अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। व्यवस्थाओं की हकीकत परखने के लिए सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम पत्रिका टीम के साथ निजी कार में शहर के छह नाकाबंदी प्वाइंट पर पहुंचीं और मौके पर रियलिटी चैक किया। जांच के दौरान 3 स्थानों पर पुलिस की मुस्तैदी संतोषजनक मिली, जबकि तीन जगह लापरवाही सामने आई। एसपी ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां लापरवाही मिली, वहां तैनात जाप्ते को फटकार लगाई और पनिशमेंट ड्रिल की सजा दी।