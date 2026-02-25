बड़ी खुशखबरी: दिल्ली-MP रूट पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी, राजस्थान के इस जिले को मिली 9 नई लग्जरी बसें

राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल का मंगलवार को कोटा और हाड़ौती संभाग में खास असर देखने को नहीं मिला। एक ओर जहां कई बस संचालकों ने अपनी बसें बंद रखीं, वहीं कुछ रूटों पर बसों का संचालन सामान्य दिनों की तरह जारी रहा। अधिकांश स्लीपर कोच, नाइट सर्विस और स्टेट कैरिज बसें बस स्टैंड पर खड़ी नजर आईं, लेकिन बारां, छीपाबड़ौद, रावतभाटा, सांगोद, मांगरोल सहित अन्य ग्रामीण मार्गों पर बसों का संचालन अन्य दिनों की तरह चलता रहा।