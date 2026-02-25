25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

बड़ी खुशखबरी: दिल्ली-MP रूट पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी, राजस्थान के इस जिले को मिली 9 नई लग्जरी बसें

New Bus To Kota Roadways Depot: कोटा रोडवेज यात्रियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। डिपो को जल्द ही 9 नई लग्जरी बसें मिलने वाली हैं, जिससे दिल्ली और मध्य प्रदेश रूट पर कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 25, 2026

Rajasthan-Roadways-new-bus

राजस्थान रोडवेज की नई बसें। पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Roadways: कोटा रोडवेज डिपो को जल्द ही 9 नई बसें मिलने जा रही हैं। इन बसों के अप्रेल माह तक डिपो पहुंचने की संभावना है। इसके लिए जयपुर मुख्यालय पर टेंडर प्रक्रिया जारी है। नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक बेहतर व सुगम यात्रा सुविधा मिलेगी।

डिपो चीफ मैनेजर अजय कुमार मीणा ने बताया कि आमजन और जनप्रतिनिधियों की मांग पर डिपो ने 18 बसों की मांग जयपुर मुख्यालय को भेजी थी, जिसके बाद 9 बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों का संचालन कोटा से दिल्ली, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर और इंदौर तथा राजस्थान के जोधपुर जैसे प्रमुख रूटों पर किया जाएगा।

आवश्यकतानुसार अन्य मार्गों पर भी बसें चलाई जा सकेंगी। नई बसों में लग्जरी श्रेणी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोटा डिपो के पास 76 स्वयं की और 9 अनुबंधित बसें संचालित हैं।

नई 9 अनुबंधित बसें जुड़ने के बाद अनुबंधित बसों की संख्या 18 हो जाएगी। इन बसों के आने से जहां प्रमुख रूटों पर नई सुविधाएं शुरू होंगी, वहीं पुरानी बसों को ग्रामीण मार्गों पर संचालित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी।

निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल का नहीं दिखा असर

राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल का मंगलवार को कोटा और हाड़ौती संभाग में खास असर देखने को नहीं मिला। एक ओर जहां कई बस संचालकों ने अपनी बसें बंद रखीं, वहीं कुछ रूटों पर बसों का संचालन सामान्य दिनों की तरह जारी रहा। अधिकांश स्लीपर कोच, नाइट सर्विस और स्टेट कैरिज बसें बस स्टैंड पर खड़ी नजर आईं, लेकिन बारां, छीपाबड़ौद, रावतभाटा, सांगोद, मांगरोल सहित अन्य ग्रामीण मार्गों पर बसों का संचालन अन्य दिनों की तरह चलता रहा।

बस मालिकों ने बताया कि हाड़ौती संभाग की करीब 200 से अधिक बसें हड़ताल में शामिल हैं। स्लीपर कोच संचालकों ने पूरे राजस्थान में इंटरसिटी चलने वाली एसी, वोल्वो और अन्य श्रेणी की बसों का रिजर्वेशन बंद कर दिया है। पहले से हुई बुकिंग का किराया भी रिफंड किया जा रहा है।

कोटा से उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, सिरोही, जैसलमेर, जयपुर व जालौर सहित राज्य के बाहर अहमदाबाद, दिल्ली, गोरखपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, कानपुर व लखनऊ तक संचालित सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हड़ताल के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने सफर एक-दो दिन के लिए टालने की बात कही, जबकि शादी-विवाह के सीजन और नौकरी ज्वाइन करने की मजबूरी के चलते कई यात्री घंटों बस स्टैंड पर इंतजार करते नजर आए।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुर में यहां बनेंगे 14 फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड; सड़कें होंगी चौड़ी
जयपुर
Jaipur Elevated Road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / बड़ी खुशखबरी: दिल्ली-MP रूट पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी, राजस्थान के इस जिले को मिली 9 नई लग्जरी बसें

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Aerocity project: यहां बसेगा आधुनिक शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना तैयार, जानें पूरा डेवलपमेंट प्लान

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
कोटा

कोटा में भीषण सड़क हादसा: कार काटकर निकालने पड़े UP के 4 युवकों के शव, सोशल मीडिया फ्रेंड्शिप के बाद महाकाल दर्शन का था प्लान

Ramganjmandi Accident
कोटा

MP के NEET स्टूडेंट की कोटा में मिली लाश, 6 दिन से था लापता, आखिरी बार मंगेतर से हुई थी बात

Missing NEET Student
कोटा

कोटा में पुलिस की बर्बरता: भाजपा नेता को थाने में पट्टे से पीटा, थप्पड़ मारे, 'कहा आज तेरी नेतागिरी निकालते हैं'…

कोटा

Kota Link Road: 3 लाख लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 9.80 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 1.4 KM लंबी लिंक रोड

-link-road
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.