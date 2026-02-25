Kota Aerocity project: यहां बसेगा आधुनिक शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना तैयार, जानें पूरा डेवलपमेंट प्लान

Kota Aerocity infrastructure: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नजदीक एयरोसिटी में आधुनिक कोटा शहर को बसाने को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना तैयार कर ली है। केडीए की ओर से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित एयरोसिटी निर्माण को लेकर केडीए आयुक्त ममता तिवारी की अध्यक्षता में शहर के कोचिंग संस्थाओं के प्रतिनिधियों, व्यापारियों, होटल व्यवसायियों की हितधारक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नजदीक एयरोसिटी में आधुनिक कोटा शहर को बसाने की कार्य योजना पर चर्चा हुई।