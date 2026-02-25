25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Aerocity project: यहां बसेगा आधुनिक शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना तैयार, जानें पूरा डेवलपमेंट प्लान

Kota Aerocity infrastructure: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नजदीक एयरोसिटी में आधुनिक कोटा शहर को बसाने को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना तैयार कर ली है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anand Prakash Yadav

Feb 25, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Kota Aerocity infrastructure: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नजदीक एयरोसिटी में आधुनिक कोटा शहर को बसाने को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना तैयार कर ली है। केडीए की ओर से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित एयरोसिटी निर्माण को लेकर केडीए आयुक्त ममता तिवारी की अध्यक्षता में शहर के कोचिंग संस्थाओं के प्रतिनिधियों, व्यापारियों, होटल व्यवसायियों की हितधारक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नजदीक एयरोसिटी में आधुनिक कोटा शहर को बसाने की कार्य योजना पर चर्चा हुई।

4 जोन में विकसित होगी योजना

बैठक में आयुक्त ममता तिवाड़ी ने बताया कि एयरोसिटी को प्रस्तावित कार्य योजना के तहत 4 जोन में विकसित किया जाएगा। जिसमें कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल सहित कई अन्य गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। शहर से एयरोसिटी की बेहतरीन कनेक्टिविटी की दी जाएगी।

बैठक में एयरोसिटी के विजन फ्रेमवर्क, भूमि उपयोग नियोजन, आधारभूत संरचना विकास, बहु-माध्यमीय कनेक्टिविटी, चरणबद्ध विकास रणनीति तथा निवेश संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि हवाई अड्डा आधारित विकास एवं शहरी विस्तार के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए सुनियोजित, संतुलित एवं सतत विकास सुनिश्चित किया जाए।

रीको को दी 658 हैक्टेयर भूमि

केडीए सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि एयरोसिटी के नजदीक 658 हैक्टैयर भूमि रीको को दी गई है। जबकि 755 हैक्टेयर जमीन पर व्यावसायिक, शैक्षणिक, हॉस्पिटैलिटी के लिए होटल, रिसोर्ट आवासीय क्षेत्र के लिए योजना तैयार की गई है।
परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा निवेशकों को एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत समस्त आवश्यक सुविधाएं मसलन- जल एवं विद्युत कनेक्शन, विभिन्न विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने पर बल दिया।

होटल फेडरेशन आफ राजस्थान कोटा डिवीजन अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने एयरोसिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए तीन-चार सड़कों से इसकी कनेक्टिविटी देने पर जोर दिया। बैठक में रीको, एयरपोर्ट, पीजीसीआइएल, आइओसीएल के अधिकारी व होटल फेडरेशन के संदीप पाडिया समेत व्यवसायी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Kota Link Road: 3 लाख लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 9.80 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 1.4 KM लंबी लिंक रोड
कोटा
-link-road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 02:06 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Aerocity project: यहां बसेगा आधुनिक शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना तैयार, जानें पूरा डेवलपमेंट प्लान

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में भीषण सड़क हादसा: कार काटकर निकालने पड़े UP के 4 युवकों के शव, सोशल मीडिया फ्रेंड्शिप के बाद महाकाल दर्शन का था प्लान

Ramganjmandi Accident
कोटा

MP के NEET स्टूडेंट की कोटा में मिली लाश, 6 दिन से था लापता, आखिरी बार मंगेतर से हुई थी बात

Missing NEET Student
कोटा

कोटा में पुलिस की बर्बरता: भाजपा नेता को थाने में पट्टे से पीटा, थप्पड़ मारे, 'कहा आज तेरी नेतागिरी निकालते हैं'…

कोटा

Kota Link Road: 3 लाख लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 9.80 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 1.4 KM लंबी लिंक रोड

-link-road
कोटा

Kota Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल, फिर 7000 रुपए चढ़े चांदी के भाव, जानें सोने-चांदी की लेटेस्ट रेट

gold silver price update chandi drops in 2 days current value check current price up
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.