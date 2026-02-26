Kota: ‘घोड़ी’ बनकर करता रैकी… सूने घर में करता ये काम; पुलिस ने 45.30 लाख बरामद कर आरोपी को दबोचा

डिप्टी योगेश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी को पता था कि इस घर में हाल ही शादी हुई है। उसे यह भी जानकारी थी कि परिवार के सदस्य बाहर गए हुए हैं और घर सूना है। इसी आधार पर उसने घर को निशाना बनाया। जांच में सामने आया कि आरोपी शादी समारोहों में घोड़ी लेकर क्षेत्र में आता-जाता था। इसी दौरान उसने घर की गतिविधियों पर नजर रखी और मौका पाकर लोहे के पाइप से ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया।