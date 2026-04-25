Muhana Mandi Jaipur : थोक मंडी में आज टमाटर हो रहा सस्ता, नींबू के दाम ऊपर, हरी मटर भी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। वहीं नींबू व हरी मटर के दाम आज ऊपर रहे। आज थोक मंडी में हाइब्रिड टमाटर के दाम 15 से 18 रुपए के बीच रहे तो देसी टमाटर के दाम आज 7 से 10 रुपए के बीच रहे। वहीं आज नींबू के दाम 110 से 120 रुपए के बीच रहे। आफ सीजन की हरी मटर के दाम आज 70 से 75 रुपए के बीच रहे। आज ​भिंडी के दामों में गिरावट देखी गई। थोक मंडी में आज ​भिंडी के दाम 15 से 20 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, बारीक हरी मिर्ची, ​शिमला मिर्च करेला, कद्दू, बैंगन, लॉकी, ग्वार फली, खीरा, टिंडा, कैरी व तुरई के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव लगभग यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 5 से 8 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 7 से 14 रुपए के बीच रहे। आल थोक मंडी में लहसुन के दामों में हल्का इजाफा दिखाई दिया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।