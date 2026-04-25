Jaipur RTO 3 Digit Scam: 2129 वाहन नकली, चेसिस नंबर बदला गया, आरोपी बाबू को दफ्तर लेकर पहुंची पुलिस, 38 संदिग्ध

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने फर्जीवाड़े से वाहनों के नंबर हासिल करने वाले 2129 संदिग्ध वाहनों के मालिकों को स्पष्टीकरण देने का मौका दिया था जिसमें महज 10 फीसदी वाहन मालिकों ने विभाग में जवाब पेश किया। ऐसे में अन्य वाहन मालिकों का जवाब नहीं मिलने पर विभाग ने वाहनों के पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। पंजीकरण निरस्त होने पर दोबारा वाहन का पंजीकरण नहीं होने से लाखों रुपए कीमत के विदेशी समेत कई लग्जरी वाहन अब सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। इस सूरत में ये लग्जरी वाहन अब कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे।