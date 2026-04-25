Jaipur: आग उगल रहा सूरज: 42 डिग्री के टॉर्चर के बीच सड़कों पर उतरीं ‘एंटी स्मॉग गन’, जानें अगले 7 दिन का वेदर अपडेट

शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार अजमेरी गेट पर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। भीषण गर्मी से जूझते राहगीरों को राहत देने के लिए प्रशासन ने फॉगिंग मशीनों और एंटी स्मॉग गन्स को मैदान में उतारा है।

आमतौर पर इन मशीनों का इस्तेमाल मच्छर भगाने या प्रदूषण कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इनसे पानी की महीन बौछारें (मिस्ट) की जा रही हैं। यातायात के दबाव वाले क्षेत्रों में हवा के तापमान को 2 से 3 डिग्री तक कम करने के लिए यह स्प्रे किया जा रहा है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को झुलसाने वाली गर्मी से कुछ पल की राहत मिल सके।