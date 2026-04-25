Pachpadra Refinery Fire Incident: उद्घाटन से पहले भीषण आग का असली सच क्या? चुप्पी के पीछे इन कंपनियों की बड़ी लापरवाही

Pachpadra Refinery Fire Update: जयपुर: राज्य सरकार और एचपीसीएल के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में आग लगने की घटना के बाद हुए नुकसान को लेकर शुक्रवार को भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। एचपीसीएल और राजस्थान पेट्रोलियम विभाग ने इस संबंध में चुप्पी साध रखी है कि आग से कितना नुकसान हुआ और इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा? हालांकि, जांच एजेंसियां घटना के हर पहलू की पड़ताल में जुटी है।