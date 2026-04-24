Ground Report: रिफाइनरी से पहले उद्योग बसाने का सपना, लेकिन अभी ऐसी है राजस्थान पेट्रोजोन की जमीनी हकीकत

पेट्रोजोन का उद्देश्य रिफाइनरी से निकलने वाले कच्चे माल के आधार पर डाउनस्ट्रीम उद्योगों की श्रृंखला विकसित करना है, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। हालांकि, मौजूदा स्थिति में बुनियादी ढांचे की कमी और धीमी प्रगति इस महत्वाकांक्षी योजना की रफ्तार पर सवाल खड़े कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि दावों के मुकाबले विकास अभी शुरुआती चरण में ही है। यदि समय रहते बुनियादी सुविधाओं का विकास और प्रक्रियाओं में तेजी नहीं लाई गई, तो निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।