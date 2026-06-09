Balotra News: बालोतरा में बड़ा हादसा, पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत

घटनास्थल पर जमा लोगों की भीड़। फोटो- पत्रिका
बालोतरा। जिले के पचपदरा क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन बच्चों की पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। जानकारी के अनुसार नगर के नवोदय विद्यालय के पीछे स्थित कॉलोनी के पास गंदे पानी की निकासी के लिए एक बड़ा गड्ढा बनाया गया था। मंगलवार को कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। इसी दौरान तीन बच्चे अचानक गड्ढे में गिर गए और गहरे पानी में डूब गए।
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जब बच्चों का काफी देर तक कोई पता नहीं चला तो आसपास मौजूद लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। स्थानीय लोगों ने तत्काल गड्ढे में खोजबीन शुरू की और काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला। हालांकि तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना मिलते ही पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया।
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पचपदरा अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया। वहीं, हादसे की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में मालपुरा से नोखड़ा जाने वाली सड़क पर स्थित एक टांके में युवक का शव मिला था। युवक दो दिन से लापता था। टांके के पास मिले बैग के आधार पर उसकी पहचान की गई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई।
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