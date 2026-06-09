Balotra News: बालोतरा में बड़ा हादसा, पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत

बालोतरा। जिले के पचपदरा क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन बच्चों की पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। जानकारी के अनुसार नगर के नवोदय विद्यालय के पीछे स्थित कॉलोनी के पास गंदे पानी की निकासी के लिए एक बड़ा गड्ढा बनाया गया था। मंगलवार को कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। इसी दौरान तीन बच्चे अचानक गड्ढे में गिर गए और गहरे पानी में डूब गए।