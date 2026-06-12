Rajasthan: महिला ग्राम विकास अधिकारी ने किराए के कमरे में की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका मूल रूप से झुंझुनूं जिले की रहने वाली थी। घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम सहित अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। प्रारंभिक जांच के दौरान मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में आत्महत्या के पीछे के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है।