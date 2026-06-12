12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan: महिला ग्राम विकास अधिकारी ने किराए के कमरे में की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस

राजस्थान के बाड़मेर जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक महिला ग्राम विकास अधिकारी ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर मॉर्च्युरी में रखवाया है, साथ ही परिजनों को सूचना दी गई है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Kamal Mishra

Jun 12, 2026

VDO Ujala Verma

Barmer: मृतका उजला वर्मा (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

बाड़मेर। जिले के सेड़वा कस्बे में एक महिला ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

पुलिस के अनुसार, झुंझुनूं जिले की रहने वाली उजला वर्मा सेड़वा पंचायत समिति के अंतर्गत कुंदनपुरा ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। उनके पास दो ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार भी था। मूल रूप से उनकी नियुक्ति कुंदनपुरा ग्राम पंचायत में थी। नौकरी के चलते वह सेड़वा उपखंड मुख्यालय पर एक किराए के मकान में रह रही थीं। उनके साथ एक अन्य युवती भी रहती थी, जो डाक विभाग में कार्यरत है।

दरवाजा नहीं खुलने पर हुई आशंका

बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर के समय उजला वर्मा घर पर अकेली थीं। इसी दौरान उन्होंने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। शाम के समय कुछ परिचित और ग्रामीण उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। कई बार आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस

सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और महिला अधिकारी की रूम पार्टनर तथा रिश्तेदारों को मौके पर बुलाया। उनकी मौजूदगी में दरवाजा खोला गया तो उजला वर्मा का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर सेड़वा अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया।

परिजनों को दी गई सूचना

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका मूल रूप से झुंझुनूं जिले की रहने वाली थी। घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम सहित अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। प्रारंभिक जांच के दौरान मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में आत्महत्या के पीछे के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है।

जयपुर में नर्सिंगकर्मी ने की आत्महत्या

दूसरी तरफ आज जयपुर SMS अस्पताल के बाहर चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक नर्सिंगकर्मी ने अपने कमरे में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

जयपुर में नर्सिंगकर्मी आत्महत्या के बाद तनाव, इमरजेंसी में रखा गया शव, SMS के बाहर चल रहा प्रदर्शन

ये भी पढ़ें
sms hospital

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jun 2026 11:11 pm

Published on:

12 Jun 2026 11:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: महिला ग्राम विकास अधिकारी ने किराए के कमरे में की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

REET Level 1 Result 2026: मजदूर के बेटे ने किया टॉप, राजस्थान में अध्यापक परीक्षा में पहले स्थान पर रहा हंसराज पुरी

Hansraj Puri Goswami
बाड़मेर

Barmer: सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पर बवाल, महिलाओं ने सरपंच प्रतिनिधि पर किया हमला, वाहन में तोड़फोड़

Barmer Women Attack Sarpanch Representative
बाड़मेर

Balotra News: बालोतरा में बड़ा हादसा, पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत

Children died in Balotra
बाड़मेर

Pachpadra Refinery: आग की घटना के बाद फिर तैयार हुई पचपदरा रिफाइनरी, PM मोदी खुद आएंगे या बदल गया है पूरा प्लान?

Pachpadra Refinery
बाड़मेर

लूणी नदी प्रदूषण मामले में बड़ा एक्शन, बिठूजा CETP ट्रस्ट के 26 पदाधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज

Luni River Pollution
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.