पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड : PM मोदी के मंच पर ये क्या हुआ? ‘सुरक्षा में चूक’ के इस Video ने मचा दी खलबली

राजस्थान के बालोतरा जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पचपदरा रिफाइनरी में 20 अप्रैल को लगी भीषण आग के बाद जहाँ एक तरफ पूरा प्रशासन जांच में जुटा था, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा में एक ऐसी चूक सामने आई, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल, प्रधानमंत्री के प्रस्तावित सभा स्थल के उस मंच पर, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां एक युवक न केवल चढ़ गया, बल्कि उसने इत्मीनान से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया।