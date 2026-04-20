लाल या काला? किस मटके में ज्यादा देर तक ठंडा रहता है पानी, कुम्हार ने खोला राज

मटकों के बीच का मुख्य अंतर उनकी बनावट और पकाए जाने की प्रक्रिया में छिपा है। राजबहादुर प्रजापत बताते हैं कि:

​लाल मटका: यह सामान्य मिट्टी से तैयार किया जाता है और इसे खुली आग में पकाया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के कारण इसका रंग प्राकृतिक लाल बना रहता है।

​काला मटका: इसे बनाने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग होता है। मटके को पकाते समय उसे राख और धुएं के बीच पूरी तरह ढक दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन के जमाव के कारण मटका काला हो जाता है।​