Petrol Prices In Rajasthan : पूरे राजस्थान में आज सबसे सस्ता पेट्रोल जयपुर में, जानें सबसे महंगा कहां और आपके शहर में क्या हैं दाम?

राजस्थान की जनता के लिए सोमवार की सुबह पेट्रोल की कीमतों के मोर्चे पर राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। जहां एक ओर प्रदेश की राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में दाम स्थिर या मामूली बढ़त के साथ बने हुए हैं। आज 20 अप्रैल सोमवार को जयपुर में पेट्रोल लगभग ₹104.36 प्रति लीटर के स्तर पर पहुँच गया है, जो पूरे राजस्थान में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में यहां ₹0.77 की कमी देखी गई है, जो कल के ₹105.13 के मुकाबले उपभोक्ताओं के लिए राहत है।