20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Petrol Prices In Rajasthan : पूरे राजस्थान में आज सबसे सस्ता पेट्रोल जयपुर में, जानें सबसे महंगा कहां और आपके शहर में क्या हैं दाम?

राजस्थान में आज (20 अप्रैल) पेट्रोल की कीमतों की लिस्ट देखें तो राजधानी जयपुर ₹104.36 प्रति लीटर के साथ प्रदेश का सबसे सस्ता शहर बन गया है। जबकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे सीमावर्ती जिलों में दाम अब भी ₹106 के पार बने हुए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Apr 20, 2026

Petrol Pump - File PIC

Petrol Pump - File PIC

राजस्थान की जनता के लिए सोमवार की सुबह पेट्रोल की कीमतों के मोर्चे पर राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। जहां एक ओर प्रदेश की राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में दाम स्थिर या मामूली बढ़त के साथ बने हुए हैं। आज 20 अप्रैल सोमवार को जयपुर में पेट्रोल लगभग ₹104.36 प्रति लीटर के स्तर पर पहुँच गया है, जो पूरे राजस्थान में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में यहां ₹0.77 की कमी देखी गई है, जो कल के ₹105.13 के मुकाबले उपभोक्ताओं के लिए राहत है।

जयपुर सबसे सस्ता, श्रीगंगानगर सबसे महंगा

राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों का अंतर भौगोलिक स्थिति और ट्रांसपोर्टेशन खर्च के आधार पर स्पष्ट दिखाई देता है:

  • सबसे कम दाम: जयपुर (₹104.36), भरतपुर (₹104.51) और ब्यावर (₹104.60) में पेट्रोल सबसे सस्ता मिल रहा है।
  • सबसे ऊंचे दाम: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में आज भी दरें ₹106.21 प्रति लीटर पर स्थिर हैं।
  • बढ़त वाले शहर: अजमेर (+0.53) और दौसा (+0.53) में आज कीमतों में उछाल देखा गया है, जिससे वहां के उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ा है।

पिछले 10 दिनों का ट्रेंड: उतार-चढ़ाव जारी

पिछले 10 दिनों में जयपुर में पेट्रोल की कीमतों में ₹104.36 से ₹105.13 के बीच अस्थिरता देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यदि कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आती है, तो राजस्थान के अन्य जिलों में भी ₹105 के नीचे दाम आ सकते हैं।

राजस्थान में पेट्रोल का 'प्राइस मैप'

क्र.सं.शहरपेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)बदलाव (Change)
1जयपुर₹104.36-0.77
2भरतपुर₹104.51-0.27
3ब्यावर₹104.60-0.62
4जयपुर ग्रामीण₹104.620.00
5चित्तौड़गढ़₹104.73-0.52
6बूंदी₹104.90-0.48
7डीग₹104.92-0.17
8अजमेर₹104.94+0.53
9बारां₹105.03+0.43
10जोधपुर ग्रामीण₹105.050.00
11जोधपुर₹105.07+0.10
12करौली₹105.07+0.28
13केकड़ी₹105.240.00
14डीडवाना-कुचामन₹105.27-0.36
15धौलपुर₹105.380.00
16भीलवाड़ा₹105.45+0.41
17अलवर₹105.70+0.47
18झालावाड़₹105.97+0.44
19दौसा₹106.02+0.53
20बालोतरा₹106.13+0.26
21चूरू₹106.16-0.04
22बाड़मेर₹106.20-0.01
23झुंझुनूं₹106.20-0.01
24बांसवाड़ा₹106.21-0.05
25बीकानेर₹106.21+0.01
26जैसलमेर₹106.21-0.17
27जालौर₹106.21+0.01
28डूंगरपुर₹106.210.00
29श्रीगंगानगर₹106.210.00
30हनुमानगढ़₹106.210.00
सोर्स 'गुड-रिटर्न्स' वेबसाइट

क्यों बदलती हैं राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें?

राजस्थान में पेट्रोल के दाम तय करने में कई वैश्विक और स्थानीय कारक काम करते हैं:

  1. कच्चे तेल की वैश्विक कीमत: भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन की कमी या राजनीतिक तनाव (जैसे मध्य पूर्व संकट) सीधे तौर पर राजस्थान के पंपों तक पहुँचते हैं।
  2. रुपया बनाम डॉलर: चूंकि कच्चे तेल का व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती या कमजोरी कीमतों को घटाती-बढ़ाती है।
  3. टैक्स और वैट (VAT): राजस्थान सरकार द्वारा लगाया जाने वाला वैट और केंद्र का उत्पाद शुल्क कीमतों के बड़े हिस्से का निर्धारण करते हैं।
  4. मांग और आपूर्ति: स्थानीय स्तर पर परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत भी विभिन्न जिलों के बीच कीमतों के अंतर (Price Variation) का कारण बनती है।

ये भी पढ़ें

Pachpadra Refinery : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण का काउंटडाउन, पुलिस ने जारी किया ये ‘स्पेशल प्लान’
बाड़मेर
रिफाइनरी लोकार्पण सभास्थल के चारों तरफ प्रधानमंत्री के कटआउट पोस्टर्स

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Apr 2026 11:08 am

Published on:

20 Apr 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Petrol Prices In Rajasthan : पूरे राजस्थान में आज सबसे सस्ता पेट्रोल जयपुर में, जानें सबसे महंगा कहां और आपके शहर में क्या हैं दाम?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू-टमाटर हुए महंगे, ​भिंडी, कैरी के दाम यथावत, मटर भी महंगी

जयपुर

Heatwave Alert 20 April: संभल कर रहें, अगले 5 दिन राजस्थान में गर्मी ढाएगी कहर, तापमान में और होगी बढ़ोतरी

जयपुर

Jaipur Sirsi Road : खुशखबर, 8 माह बाद सिरसी रोड जयपुर का काम शुरू, JDA अफसरों पर बरसे स्थानीय लोग

Good news Jaipur Sirsi Road work start after eight months Local people lashed out at JDA officials
जयपुर

Teachers Transfer: आठ साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के नहीं हुए तबादले, पांच कमेटियां बनीं, हल एक नहीं

Teacher-Transfer
जयपुर

राजस्थान में आखिर क्यों घूस ले रहे SDM स्तर के अफसर? जानिए सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?

AI PIC
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.