Petrol Prices In Rajasthan : पूरे राजस्थान में आज सबसे सस्ता पेट्रोल जयपुर में, जानें सबसे महंगा कहां और आपके शहर में क्या हैं दाम?

Petrol Pump - File PIC
राजस्थान की जनता के लिए सोमवार की सुबह पेट्रोल की कीमतों के मोर्चे पर राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। जहां एक ओर प्रदेश की राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में दाम स्थिर या मामूली बढ़त के साथ बने हुए हैं। आज 20 अप्रैल सोमवार को जयपुर में पेट्रोल लगभग ₹104.36 प्रति लीटर के स्तर पर पहुँच गया है, जो पूरे राजस्थान में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में यहां ₹0.77 की कमी देखी गई है, जो कल के ₹105.13 के मुकाबले उपभोक्ताओं के लिए राहत है।
राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों का अंतर भौगोलिक स्थिति और ट्रांसपोर्टेशन खर्च के आधार पर स्पष्ट दिखाई देता है:
पिछले 10 दिनों में जयपुर में पेट्रोल की कीमतों में ₹104.36 से ₹105.13 के बीच अस्थिरता देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यदि कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आती है, तो राजस्थान के अन्य जिलों में भी ₹105 के नीचे दाम आ सकते हैं।
|क्र.सं.
|शहर
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|बदलाव (Change)
|1
|जयपुर
|₹104.36
|-0.77
|2
|भरतपुर
|₹104.51
|-0.27
|3
|ब्यावर
|₹104.60
|-0.62
|4
|जयपुर ग्रामीण
|₹104.62
|0.00
|5
|चित्तौड़गढ़
|₹104.73
|-0.52
|6
|बूंदी
|₹104.90
|-0.48
|7
|डीग
|₹104.92
|-0.17
|8
|अजमेर
|₹104.94
|+0.53
|9
|बारां
|₹105.03
|+0.43
|10
|जोधपुर ग्रामीण
|₹105.05
|0.00
|11
|जोधपुर
|₹105.07
|+0.10
|12
|करौली
|₹105.07
|+0.28
|13
|केकड़ी
|₹105.24
|0.00
|14
|डीडवाना-कुचामन
|₹105.27
|-0.36
|15
|धौलपुर
|₹105.38
|0.00
|16
|भीलवाड़ा
|₹105.45
|+0.41
|17
|अलवर
|₹105.70
|+0.47
|18
|झालावाड़
|₹105.97
|+0.44
|19
|दौसा
|₹106.02
|+0.53
|20
|बालोतरा
|₹106.13
|+0.26
|21
|चूरू
|₹106.16
|-0.04
|22
|बाड़मेर
|₹106.20
|-0.01
|23
|झुंझुनूं
|₹106.20
|-0.01
|24
|बांसवाड़ा
|₹106.21
|-0.05
|25
|बीकानेर
|₹106.21
|+0.01
|26
|जैसलमेर
|₹106.21
|-0.17
|27
|जालौर
|₹106.21
|+0.01
|28
|डूंगरपुर
|₹106.21
|0.00
|29
|श्रीगंगानगर
|₹106.21
|0.00
|30
|हनुमानगढ़
|₹106.21
|0.00
राजस्थान में पेट्रोल के दाम तय करने में कई वैश्विक और स्थानीय कारक काम करते हैं:
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