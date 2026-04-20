Pachpadra Refinery : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण का काउंटडाउन, पुलिस ने जारी किया ये ‘स्पेशल प्लान’

रिफाइनरी लोकार्पण सभास्थल के चारों तरफ प्रधानमंत्री के कटआउट पोस्टर्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम का काउंटडाउन अब घंटों में सिमट गया है। मंगलवार को होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए जोधपुर रेंज आईजी सत्येन्द्र सिंह के निर्देशन में एक व्यापक यातायात एवं पार्किंग प्लान लागू किया गया है। यदि आप भी इस सभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं या इस रूट से गुजरने वाले हैं, तो प्रशासन द्वारा जारी किए गए इन नए नियमों को जानना आपके लिए अनिवार्य है।
प्रशासन ने विभिन्न जिलों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग को डिजिटल कोड और नंबरों में बांटा है :
ट्रक, ट्रेलर और टैंकरों के लिए रिफाइनरी क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा:
ट्रैफिक जाम या रास्ते की जानकारी के लिए पुलिस ने विशेष कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं:
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यातायात प्लान के दौरान एम्बुलेंस, दमकल और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों पर कोई डायवर्जन लागू नहीं होगा। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रास्ता दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा रिफाइनरी के लोकार्पण के साथ ही राजस्थान को दुनिया के पेट्रोकेमिकल मानचित्र पर स्थापित कर देगा। सुरक्षा के लिए हज़ारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है।
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