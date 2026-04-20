Pachpadra Refinery : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण का काउंटडाउन, पुलिस ने जारी किया ये ‘स्पेशल प्लान’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम का काउंटडाउन अब घंटों में सिमट गया है। मंगलवार को होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए जोधपुर रेंज आईजी सत्येन्द्र सिंह के निर्देशन में एक व्यापक यातायात एवं पार्किंग प्लान लागू किया गया है। यदि आप भी इस सभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं या इस रूट से गुजरने वाले हैं, तो प्रशासन द्वारा जारी किए गए इन नए नियमों को जानना आपके लिए अनिवार्य है।