19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan News : PM Modi के दौरे से पहले पूरा बालोतरा जिला Red Zone घोषित, ड्रोन उड़ाया तो जाना पड़ेगा जेल, जानें क्या है सख्त आदेश?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल को बालोतरा प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार ने पचपदरा सहित पूरे जिले में ड्रोन, यूएवी और बैलून उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे 'नो-फ्लाई ज़ोन' घोषित किया गया है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Nakul Devarshi

Apr 19, 2026

PM Modi - File PIC

PM Modi - File PIC

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल 2026 को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में प्रस्तावित आगमन को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है। देश के सबसे वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार ने एक विशेष आदेश जारी कर पूरे बालोतरा जिले को अस्थायी रूप से 'नो-फ्लाई ज़ोन' (No-Fly Zone) घोषित कर दिया है।

ड्रोन और यूएवी पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ड्रोन, यूएवी (UAV), हॉट एयर बैलून और अन्य किसी भी प्रकार के उड़ने वाले उपकरणों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध रहेगा।

  • असामाजिक तत्वों पर नज़र: पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि असामाजिक तत्व ड्रोन के माध्यम से कानून-व्यवस्था में व्यवधान डाल सकते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए पचपदरा और आसपास के इलाकों में हवाई सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है।

कब से कब तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध?

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, यह पाबंदी:

  • प्रारंभ: 20 अप्रैल 2026, रात 8:00 बजे से।
  • समाप्ति: 21 अप्रैल 2026, रात 10:00 बजे तक। इस दौरान बिना विशेष अनुमति के किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता है या चोरी-छिपे ड्रोन उड़ाता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां पचपदरा रिफाइनरी और सभा स्थल के आसपास के क्षेत्र को पहले ही अपनी निगरानी में ले चुकी हैं।

पचपदरा में PM का दौरा: राजस्थान के लिए क्यों है खास?

प्रधानमंत्री का यह दौरा बालोतरा और पचपदरा के औद्योगिक विकास (विशेषकर रिफाइनरी प्रोजेक्ट) के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे जिले को 'रेड ज़ोन' में रखा गया है। स्थानीय पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स और एसपीजी (SPG) ने भी मोर्चेबंदी शुरू कर दी है।

आमजन से प्रशासन की अपील

जिला मजिस्ट्रेट ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या उड़ने वाली वस्तु दिखने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें। प्रधानमंत्री की सभा में आने वाले लोगों के लिए भी अलग से सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं।

ये भी पढ़ें

Pachpadra Refinery : ‘PM मोदी के दौरे पर जबरन भीड़ जुटा रही सरकार’, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने शेयर किए ‘सबूत’!
बाड़मेर
MP Ummeda Ram Beniwal on PM Modi Refinery Visit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan News : PM Modi के दौरे से पहले पूरा बालोतरा जिला Red Zone घोषित, ड्रोन उड़ाया तो जाना पड़ेगा जेल, जानें क्या है सख्त आदेश?

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RAS-2024 Topper : आरएएस-2024 टॉपर दिनेश विश्नोई ने बताए सफलता के मंत्र, जानें उनकी सक्सेस स्टोरी

Rajasthan RAS-2024 topper Dinesh Vishnoi shares his success mantra Know his success story
बाड़मेर

Success Story: कैंसर से लड़ते-लड़ते पिता की चली गई जान, फिर भी नहीं डिगा हौसला; बालोतरा के भूपेंद्र ने हासिल की 9वीं रैंक

Balotra Bhupendra Singh Secures RAS Rank 9 Despite Two and a half years Break Caring for Cancer-Stricken Father
बाड़मेर

बीच बाजार घूम रही मौत… प्रशासन व नगरपरिषद मूक दर्शक

समाचार

RAS Result 2024 : अभावों को मात देकर दिनेश बिश्नोई बने नंबर-1, छोटे से गांव से निकलकर रचा इतिहास

Dinesh Bishnoi
बाड़मेर

Pachpadra Refinery : 'PM मोदी के दौरे पर जबरन भीड़ जुटा रही सरकार', सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने शेयर किए 'सबूत'!

MP Ummeda Ram Beniwal on PM Modi Refinery Visit
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.