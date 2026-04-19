Rajasthan News : PM Modi के दौरे से पहले पूरा बालोतरा जिला Red Zone घोषित, ड्रोन उड़ाया तो जाना पड़ेगा जेल, जानें क्या है सख्त आदेश?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल 2026 को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में प्रस्तावित आगमन को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है। देश के सबसे वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार ने एक विशेष आदेश जारी कर पूरे बालोतरा जिले को अस्थायी रूप से 'नो-फ्लाई ज़ोन' (No-Fly Zone) घोषित कर दिया है।