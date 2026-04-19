Rajasthan News : PM Modi के दौरे से पहले पूरा बालोतरा जिला Red Zone घोषित, ड्रोन उड़ाया तो जाना पड़ेगा जेल, जानें क्या है सख्त आदेश?

PM Modi - File PIC
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल 2026 को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में प्रस्तावित आगमन को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है। देश के सबसे वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार ने एक विशेष आदेश जारी कर पूरे बालोतरा जिले को अस्थायी रूप से 'नो-फ्लाई ज़ोन' (No-Fly Zone) घोषित कर दिया है।
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ड्रोन, यूएवी (UAV), हॉट एयर बैलून और अन्य किसी भी प्रकार के उड़ने वाले उपकरणों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, यह पाबंदी:
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता है या चोरी-छिपे ड्रोन उड़ाता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां पचपदरा रिफाइनरी और सभा स्थल के आसपास के क्षेत्र को पहले ही अपनी निगरानी में ले चुकी हैं।
प्रधानमंत्री का यह दौरा बालोतरा और पचपदरा के औद्योगिक विकास (विशेषकर रिफाइनरी प्रोजेक्ट) के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे जिले को 'रेड ज़ोन' में रखा गया है। स्थानीय पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स और एसपीजी (SPG) ने भी मोर्चेबंदी शुरू कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या उड़ने वाली वस्तु दिखने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें। प्रधानमंत्री की सभा में आने वाले लोगों के लिए भी अलग से सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं।
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