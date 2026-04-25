4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से नॉर्दन रिंगरोड तक… 23,890 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में देरी पर भड़के CM Bhajanlal, अफसरों को फटकार

सीएम ने भरतपुर-डीग, सीकर-झुंझुनूं, आबूरोड़, बांसवाड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्री फिजिबिलिटी स्टडी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट के बनने से आमजन को बेहतर एयर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। उन्होंने अधिकारियों को बीकानेर के नाल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को समय सीमा में एवं केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में जानकारी दी गई कि सिविल एयरपोर्ट विस्तार एवं विकास के लिए भूमि प्रत्यावर्तन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन भी किया जा चुका है।