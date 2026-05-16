नेहा मर्दा के 5 बेस्ट हेयरस्टाइल्स, जो आपके पूरे लुक में लगा देंगे चार चांद

साइड कर्ल्स हेयरस्टाइल एक एवरग्रीन लुक है, जो किसी भी पार्टी या खास अवसर के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। इसे बनाने के लिए बालों को साइड पार्टिंग यानी एक तरफ मांग करके कर्ल किया जाता है। इसमें बालों के एक हिस्से को आगे की तरफ रखा जाता है और बाकी बालों को पीछे की ओर सेट कर दिया जाता है। अगर आप जल्द ही किसी शादी या पार्टी में जाने का प्लान बना रही हैं, तो इस लुक को ट्राई कर सकती हैं।