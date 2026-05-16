मैंगलोर में गृह प्रवेश से पहले मजदूरों को कपड़े और गिफ्ट क्यों दिए जाते हैं? जानिए इस परंपरा के पीछे की वजह

Mangalore गृह प्रवेशl (file photo)| image credit instagram-abhhi__vlogs
Griha Pravesh Vastu Puja Mangalore: किसी भी इंसान के लिए अपना खुद का घर बनवाना एक खूबसूरत सपने के सच होने जैसा होता है। इसीलिए घर की नींव रखने से लेकर गृह प्रवेश तक हर काम को पूरी विधि-विधान और धार्मिक तरीके से किया जाता है, ताकि घर में खुशहाली के साथ-साथ बरकत भी आए। इसी से जुड़ा इंस्टाग्राम के abhhi__vlogs पेज पर एबिटराज अंचन (Abitraj Anchan) ने अपने गृह प्रवेश का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें एक खास परंपरा का जिक्र है जिसकी यूजर्स तारीफ कर रहे हैं-
एबिटराज अंचन ने गृह प्रवेश से जुड़ा एक ब्लॉग शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि उनके शहर मैंगलोर (Mangalore) में एक बेहद खूबसूरत रिवाज निभाया जाता है। जब भी कोई नया घर बनता है, तो गृह प्रवेश (House Warming) से ठीक एक दिन पहले वास्तु पूजा रखी जाती है। लेकिन यह पूजा सिर्फ परिवार के लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि उन लोगों के सम्मान के लिए भी होती है जिन्होंने अपनी मेहनत से इस घर को बनाया है।
इस खास दिन पर घर के मालिक उन सभी मजदूरों, मिस्त्रियों आदि को पूरे आदर के साथ बुलाते हैं जिन्होंने घर को बनाने में दिन-रात मदद की है। मैंगलोर की इस परंपरा में माना जाता है कि घर पर 'पहला हक' उन्हीं कारीगरों का है, क्योंकि, उनकी कड़ी मेहनत के बिना यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। इस दिन उन्हें सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि अपने परिवार का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है।
पूजा खत्म होने के बाद सभी कारीगरों को उनकी तय की गई मजदूरी या सैलरी तो पहले ही दे दी जाती है, लेकिन इस खास मौके पर उन्हें अलग से बख्शीश या गिफ्ट दिया जाता है। यह कोई अहसान नहीं, बल्कि उनकी रात-दिन की लगन और मेहनत के लिए दिल से दिया गया एक शुक्रिया (Token of Respect) होता है।
इस पूरे रिवाज का सबसे इमोशनल पल वह होता है, जब सारे कारीगर एक साथ मिलकर नए घर की चाबी मकान मालिक के हाथों में सौंपते हैं। यह पल भावनाओं से भरा होता है। इस वक्त कई बार मकान मालिक और कारीगरों, दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक चाबी नहीं होती, बल्कि एक नए सफर की खूबसूरत शुरुआत होती है।
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