मैंगलोर में गृह प्रवेश से पहले मजदूरों को कपड़े और गिफ्ट क्यों दिए जाते हैं? जानिए इस परंपरा के पीछे की वजह

Griha Pravesh Vastu Puja Mangalore: किसी भी इंसान के लिए अपना खुद का घर बनवाना एक खूबसूरत सपने के सच होने जैसा होता है। इसीलिए घर की नींव रखने से लेकर गृह प्रवेश तक हर काम को पूरी विधि-विधान और धार्मिक तरीके से किया जाता है, ताकि घर में खुशहाली के साथ-साथ बरकत भी आए। इसी से जुड़ा इंस्टाग्राम के abhhi__vlogs पेज पर एबिटराज अंचन (Abitraj Anchan) ने अपने गृह प्रवेश का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें एक खास परंपरा का जिक्र है जिसकी यूजर्स तारीफ कर रहे हैं-