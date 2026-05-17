Fort Kochi Trip Plan: केरल की इस खूबसूरत जगह पर हुई है बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग

फोर्ट कोच्चि में घूमने की जगहें (file photo)| image credit gemini and instagram-the.cravings.mania
Fort Kochi Travel Guide: अगर आप इस समर वेकेशन किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां खूबसूरत बीच, आर्टिस्टिक गलियां और शांत माहौल एक साथ मिले, तो केरल का फोर्ट कोच्चि आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। यह जगह अपनी ऐतिहासिक इमारतों, कैफे कल्चर और फिल्मों की शूटिंग लोकेशन के लिए काफी मशहूर है। यहां कई बॉलीवुड, हॉलीवुड और मलयालम फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है।
फोर्ट कोच्चि क्यों है आर्ट और कल्चर का हब?
दिल्ली से फोर्ट कोच्चि जाने के लिए आप दिल्ली (DEL) से कोच्चि (COK) के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हैं, जो करीब 3 घंटे लेती हैं। इसके बाद, कोच्चि एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर फोर्ट कोच्चि जाने के लिए आप प्रीपेड टैक्सी या उबर ले सकते हैं, जिसमें 1 से डेढ़ घंटा लगेगा। वहीं अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नई दिल्ली (NDLS) या निजामुद्दीन (NZM) से एर्नाकुलम स्टेशन के लिए केरल एक्सप्रेस या राजधानी जैसी ट्रेनें ले सकते हैं। स्टेशन पहुंचकर फोर्ट कोच्चि जाने के लिए आप कैब या ऑटो कर सकते हैं, या फिर एर्नाकुलम जेट्टी से फेरी ले सकते हैं।
अगर आपको आर्ट, पेंटिंग्स और पुरानी चीजें देखना पसंद है, तो फोर्ट कोच्चि आपको निराश नहीं करेगा। यह जगह अपनी आर्टिस्टिक वाइब्स के लिए मशहूर है। यहां की दीवारों पर बनी स्ट्रीट आर्ट (Wall Paintings) और यहां के कैफेज का लुक बेहद यूनिक है। इसके अलावा, यहां कई तरह के प्रोग्राम्स और आर्ट फेस्टिवल्स भी होते रहते हैं, जो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में चाहे आप फैमिली के साथ यहां जा रहे हों, फ्रेंड्स के साथ या फिर सोलो ट्रिप पर, यह जगह आपको निराश नहीं करेगी।
फोर्ट कोच्चि में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। आप यहां के मशहूर चाइनीज फिशिंग नेट्स देख सकते हैं, समुद्र के किनारे वॉक कर सकते हैं और यहां के पुराने चर्च और गलियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए यहां सेंट फ्रांसिस चर्च (St. Francis Church) मौजूद है, जो भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च है और वास्को डी गामा का मूल दफन स्थल होने के कारण बहुत मशहूर है।
फोर्ट कोच्चि से लगभग 3 किलोमीटर दूर मट्टनचेरी पैलेस और डच पैलेस (Mattancherry Palace and Dutch Palace) स्थित है, जो केरल के शाही परिवारों की कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही, आप सांता क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका (Santa Cruz Cathedral Basilica) देख सकते हैं, जो अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध भारत के सबसे भव्य चर्चों में से एक है।
वहीं अगर आप कला और संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो केरल कथकली केंद्र (Kerala Kathakali Centre) में शाम के समय होने वाले पारंपरिक कथकली और कलारीपयट्टू के प्रदर्शन को जरूर देखें। आखिरी में ज्यू टाउन और राजकुमारी स्ट्रीट (Princess Street) घूमना न भूलें, जो फोर्ट कोच्चि की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी सड़कों में से एक है, और अपने रंग-बिरंगे घरों, शानदार कैफे और आर्ट गैलरी के लिए फेमस है।
फोर्ट कोच्चि टूरिस्ट्स के साथ-साथ डायरेक्टर्स को भी पसंद है, इसलिए यहां कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अभिनीत फिल्म 'शेफ' (Chef - 2017) के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग फोर्ट कोच्चि की गलियों में ही की गई थी।
बॉलीवुड के अलावा यहां हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'कॉटन मैरी' (Cotton Mary - 1998) की शूटिंग भी हुई थी। वहीं मलयालम सिनेमा के लिए तो यह जगह हमेशा से हॉटस्पॉट रही है। यहां 'उरुमी' (Urumi - 2011), 'कम्मत एंड कम्मत' (2012), 'कम्मतीपाडम' (2016), 'कुबलंगी नाइट्स' (2019), और 'काथल: द कोर' (2023) जैसी कई सुपरहिट मलयालम फिल्मों के कई महत्वपूर्ण और खूबसूरत सीन फोर्ट कोच्चि के अलग-अलग कोनों में फिल्माए गए हैं।
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