Fort Kochi Trip Plan: केरल की इस खूबसूरत जगह पर हुई है बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग

दिल्ली से फोर्ट कोच्चि जाने के लिए आप दिल्ली (DEL) से कोच्चि (COK) के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हैं, जो करीब 3 घंटे लेती हैं। इसके बाद, कोच्चि एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर फोर्ट कोच्चि जाने के लिए आप प्रीपेड टैक्सी या उबर ले सकते हैं, जिसमें 1 से डेढ़ घंटा लगेगा। वहीं अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नई दिल्ली (NDLS) या निजामुद्दीन (NZM) से एर्नाकुलम स्टेशन के लिए केरल एक्सप्रेस या राजधानी जैसी ट्रेनें ले सकते हैं। स्टेशन पहुंचकर फोर्ट कोच्चि जाने के लिए आप कैब या ऑटो कर सकते हैं, या फिर एर्नाकुलम जेट्टी से फेरी ले सकते हैं।