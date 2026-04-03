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Best Summer Destination: बाली या थाईलैंड नहीं, ये राजस्थान है! यहां बजट में मिलता है 100 आइलैंड्स का आनंद

Offbeat summer places in India: अगर आप राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए इस साल समर वेकेशन में थाईलैंड या बाली जाने का सोच रहे हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके बहुत काम आ सकता है। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको राजस्थान में ही रहकर थाईलैंड और बाली वाली फील देगी।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 03, 2026

Best Summer Destination

Best Summer Destination| image credit gemini

Best summer destinations in Rajasthan: राजस्थान का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में तपती रेत, ऊंटों के काफिले और सूखे पहाड़ों की तस्वीर बनने लगती है। लेकिन आज के इस लेख में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। जी हां, अगर आप राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए इस साल समर वेकेशन में थाईलैंड या बाली जाने का सोच रहे हैं, तो रुकिए! आपको यह जगह जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसे सौ द्वीपों का शहर और राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि यहां न तो किलों की भीड़ है और न ही रेगिस्तान की तपिश, बल्कि यहां प्रकृति का एक ऐसा अनछुआ रूप मिलता है जो भारत के बहुत कम हिस्सों में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं आखिर यह जगह कौन सी है और आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं।

माही नदी और 100 आइलैंड्स का अनोखा संगम

यह खूबसूरत जगह कोई और नहीं बल्कि बांसवाड़ा (Banswara) है। इस शहर की सबसे बड़ी खूबी यहां बहने वाली माही नदी है, जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। मानसून के दौरान जब नदी पूरे वेग पर होती है, तब इसके बीचों-बीच कुदरती तौर पर बने 100 से ज्यादा छोटे-बड़े टापू किसी अजूबे की तरह दिखाई देते हैं। खासकर चाचा कोटा जैसे ऊंचाई वाले पॉइंट से देखने पर यह पूरा नजारा किसी इंटरनेशनल लोकेशन जैसा महसूस होता है। नीले पानी के बीच हरे-भरे टापू इतने शांत और अच्छे लगते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप राजस्थान के किसी जिले में खड़े हैं।

बजट में लग्जरी और देसी स्वाद का अनुभव

बांसवाड़ा उन यात्रियों के लिए बेस्ट है जो कम खर्च में बेहतरीन अनुभव चाहते हैं। जहां राजस्थान के दूसरे बड़े टूरिस्ट शहरों में रहने और खाने का खर्च काफी ज्यादा होता है, वहीं बांसवाड़ा में आपको 1500 से 2500 रुपये के बीच बहुत ही आरामदायक और अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। खाने की बात करें तो यहां का लोकल जायका आपकी यात्रा में चार चांद लगा देता है। मात्र 300 से 400 रुपये के बजट में आप यहां के मशहूर खानों का आनंद ले सकते हैं, जो न केवल हेल्दी हैं बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हैं। यह जगह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में इंटरनेशनल वाइब वाली ट्रिप एन्जॉय करना चाहते हैं।

कैसे पहुंचें और घूमने का सबसे सही समय

बांसवाड़ा की यात्रा के लिए जुलाई से सितंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बारिश के बाद यहां के झरने और टापू अपनी पूरी रंगत में होते हैं। यहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उदयपुर से यहां तक की दूरी करीब 160 किलोमीटर है और इसकी सड़कें पहाड़ों और जंगलों के बीच से गुजरती हैं, जो एक शानदार रोड-ट्रिप का अहसास देती हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रतलाम (80 किमी) सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन है, और हवाई यात्रा के लिए उदयपुर का डबोक एयरपोर्ट सबसे सही पड़ता है।

बांसवाड़ा के मस्ट विजिट स्पॉट्स

अपनी यात्रा के दौरान आपको यहां के कुछ खास पॉइंट्स जरूर देखने चाहिए जो आपके ट्रिप को यादगार बना देंगे। माही बजाज सागर बांध के 16 गेटों से गिरते पानी का दृश्य हो या कागदी पिकअप वियर (Kagdi Pick Up Weir) पर बिताई गई शाम, हर पल आपको सुकून देगा। इसके साथ ही अगर आप पेरेंट्स के साथ यहां जा रहे हैं या खुद मंदिर घूमने जाना चाहते हैं, तो आप मां त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर जा सकते हैं। वहीं नेचर लवर्स के लिए सिंगपुरा वॉटरफॉल और डायलाब झील के किनारे टहलना किसी थैरेपी से कम नहीं है। ये सभी जगहें मिलकर आपकी बांसवाड़ा ट्रिप को एकदम खास बना देंगी।

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Updated on:

03 Apr 2026 09:20 am

Published on:

03 Apr 2026 09:19 am

Hindi News / Lifestyle News / Best Summer Destination: बाली या थाईलैंड नहीं, ये राजस्थान है! यहां बजट में मिलता है 100 आइलैंड्स का आनंद

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