Best Summer Destination: बाली या थाईलैंड नहीं, ये राजस्थान है! यहां बजट में मिलता है 100 आइलैंड्स का आनंद

Best summer destinations in Rajasthan: राजस्थान का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में तपती रेत, ऊंटों के काफिले और सूखे पहाड़ों की तस्वीर बनने लगती है। लेकिन आज के इस लेख में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। जी हां, अगर आप राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए इस साल समर वेकेशन में थाईलैंड या बाली जाने का सोच रहे हैं, तो रुकिए! आपको यह जगह जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसे सौ द्वीपों का शहर और राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि यहां न तो किलों की भीड़ है और न ही रेगिस्तान की तपिश, बल्कि यहां प्रकृति का एक ऐसा अनछुआ रूप मिलता है जो भारत के बहुत कम हिस्सों में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं आखिर यह जगह कौन सी है और आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं।