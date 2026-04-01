Best Summer Destination: नो सड़क, नो बस, नो होटल! फिर भी भारत के इस गांव की खूबसूरती देखने दुनिया भर से आते हैं लाखों टूरिस्ट

Best places to visit in India for summer vacation: अगर आप आने वाले लॉग विकेंड पर या गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जो शहर के शोर शराबे से दूर होने के साथ ही गर्मियों से भी आराम मिले और आप परिवार या पार्टनर के साथ मजे में छुट्टियां इंज्वाय कर पाएं तो हमारी आज की स्टोरी आपके लिए होने वाली है। आज के इस लेख में हम देश की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सड़कों पर गाड़ियां नहीं, बल्कि पानी पर नावें चलती हैं। यहां की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और पानी की लहरों के साथ होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।