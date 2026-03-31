Cleanest Village in India: तबेले से भी नहीं आती बदबू और गाली दी तो ₹500 जुर्माना! मिलिए भारत के इस अनोखे गांव से, जिसके आगे शहर भी हैं फेल 

Cleanest Village in India Satara Maharashtra: अक्सर जब भी गांव की बात होती है, तो सबसे पहले ज्यादातर लोगों के दिमाग में खेत और खलिहान के बाद धूल, मिट्टी, कीचड़ और गंदगी की तस्वीरों के साथ ही स्कूल और 24 घंटे बिजली जैसी जरूरी चीजों का आसानी से ना मिल पाना आता है। और हो भी क्यों ना, आज के समय में कई शहरों के भी यही हाल हैं। लेकिन कैसा होगा अगर हम कहें कि हमारे देश में एक ऐसा गांव भी है जहां ऑटोमैटिक सोलर स्ट्रीटलाइट्स के साथ ही बुजुर्गों के लिए खास 'हैंगआउट स्पॉट' भी है? यहां की सड़कों पर धूल-मिट्टी तो छोड़िए, यहां के लोग इतनी सफाई रखते हैं कि तबेले से भी बदबू नहीं आती है। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है। आज की इस स्टोरी में हम देश के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको शहरों से भी ज्यादा साफ-सफाई और व्यवस्था मिलेगी। आइए जानते हैं इस गांव के बारे में विस्तार से और अगर आप चाहें तो इस समर वेकेशन शहर की भीड़-भाड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताने के लिए इस गांव में घूमने भी जा सकते हैं।