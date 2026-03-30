Best Summer Destination: नो कचरा, नो भिखारी और नो हॉर्न, भारत के इस अनोखे शहर में मिलेगा असली सुकून

Best Places To Visit In India For Summer Vacation: गर्मियों की छुट्टियां कुछ जगहों पर शुरू हो गई हैं और कुछ जगहों पर होने वाली हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के ट्रैफिक और शोर से दूर किसी शांत जगह सुकून के साथ अपनी समर वेकेशन एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारी आज की स्टोरी आपके बेहद काम आने वाली है। आज की स्टोरी में हम देश की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां न तो आपको खुले में कचरा दिखेगा, न ही भिखारी और न ही सड़कों पर घंटों हॉर्न बजाता ट्रैफिक। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच है, भारत में एक ऐसी जगह भी है जिसे लोग साइलेंट सिटी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।