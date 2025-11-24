Couple Trip Plan: दिसंबर में घूमने के लिए राजस्थान की 5 बेहतरीन जगहें, जहां पहुंचते ही पार्टनर बोल पड़ेगी ‘WOW’

पुष्कर में जैसे ही आप झील के पास बैठते हैं, हल्की हवा और घंटियों की आवाज आपको भीतर से शांत कर देती है। यहां की गलियों में घूमते हुए, छोटे कैफे में बैठकर सूरज को ढलते देखना- ये वो पल हैं जो दोनों के दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। रात को रेगिस्तान के बीच बैठकर आसमान को देखते हुए बातों में खो जाना… सच कहें तो इसी को असली 'साथ' कहते हैं। अगर थोड़ा रोमांच चाहिए तो ऊंट की सवारी या सावित्री मंदिर तक हल्की चढ़ाई-बहुत मजेदार अनुभव हो सकता है।