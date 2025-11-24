Couple Trip Plan: दिसंबर में घूमने के लिए राजस्थान की 5 बेहतरीन जगहें, जहां पहुंचते ही पार्टनर बोल पड़ेगी ‘WOW’

उदयपुर सिटी पैलेस (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। दिसंबर वह महीना है जब सर्द हवाओं में रोमांस घुल जाता है और राजस्थान अपने सबसे खूबसूरत रूप में सामने आता है। रॉयल किलों का जादू, रेगिस्तान में ढलता सूरज, झीलों का सुकून और पहाड़ों की ठंडक, सब मिलकर ऐसी यादें बनाते हैं जिन्हें कपल कभी भूल नहीं पाते।
गुलाबी नगरी की खूबसूरती किसी सिनेमा से कम नहीं है। दिसंबर महीने में जयपुर की हवा में एक अलग ही मिठास होती है। कल्पना कीजिए-सुबह आप दोनों हवा महल के सामने गरमा-गरम कचौड़ी खाते हुए फोटो क्लिक कर रहे हों, दोपहर में आमेर फोर्ट के शीश महल की चमक के बीच आराम से घूम रहे हों और शाम को नाहरगढ़ की पहाड़ियों से पूरा शहर सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ दिखे।
जब कपल गुलाबी शहर में कदम रखते हैं, तो लगता है जैसे पूरा शहर ही उनका स्वागत कर रहा हो। दिन की शुरुआत आप नाहरगढ़ किले से सूर्योदय देखकर कर सकते हैं। नाहरगढ़ किले से पूरा जयपुर शहर साफ नजर आता है। शाम को सेंट्रल पार्क की लंबी वॉक, राजमंदिर में मूवी और MI रोड के स्वादिष्ट व्यंजन… हर पल आपका मन और हल्का कर देंगे।
पुष्कर में जैसे ही आप झील के पास बैठते हैं, हल्की हवा और घंटियों की आवाज आपको भीतर से शांत कर देती है। यहां की गलियों में घूमते हुए, छोटे कैफे में बैठकर सूरज को ढलते देखना- ये वो पल हैं जो दोनों के दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। रात को रेगिस्तान के बीच बैठकर आसमान को देखते हुए बातों में खो जाना… सच कहें तो इसी को असली 'साथ' कहते हैं। अगर थोड़ा रोमांच चाहिए तो ऊंट की सवारी या सावित्री मंदिर तक हल्की चढ़ाई-बहुत मजेदार अनुभव हो सकता है।
जैसलमेर पहुंचते ही लगता है जैसे किसी पुरानी अरबी कहानी का दरवाजा खुल गया हो। दिन में सोनार किला, पटवों की हवेली और गड़ीसर तालाब आपको पुराने समय की भव्यता दिखाते हैं, लेकिन असली जादू रात में होता है। थार रेगिस्तान में तंबू की रोशनी, लोकनृत्य और दूर-दूर तक फैला शांत सन्नाटा। रेत पर साथ चलते हुए पैरों का धंसना… यह एहसास शायद ही कहीं और मिले। बड़ी संख्या में लोग यहां डेजर्ट सफारी के लिए भी आते हैं।
राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन और दिसंबर में यहां की ठंड दिल खुश कर देती है। नक्की झील के किनारे नाव में बैठकर बातें करना, गुरुशिखर से बादलों की वादियां देखना, या बस जंगलों में हल्की सैर करना… हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। रात को होटल की बालकनी से शहर की रोशनी और दूर पहाड़ों की छाया- सच में बेहद सुकून देने वाला नजारा है।
अगर आपको शाही एहसास पसंद है, तो उदयपुर दिल जीत लेगा। सिटी पैलेस के दरबारों में घूमते हुए लगता है कि आप दोनों किसी राजा-रानी की दुनिया में आ गए हैं। फतेहसागर झील में नाव की धीमी सवारी, गुलाब बाग में शाम की वॉक, या किसी झील किनारे कैंडल लाइट डिनर… हर पल इतना खूबसूरत लगता है कि आपका पार्टनर खुद कह उठेगा 'WOW', यही तो चाहिए था।
