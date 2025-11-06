Patrika LogoSwitch to English

नवंबर में घूमने का है प्लान तो राजस्थान के इन 6 शहरों में जाना न भूलें, जानें जयपुर-उदयपुर और जैसलमेर समेत इन जगहों की खासियत

नवंबर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान के ये छह शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर, माउंट आबू और जोधपुर का अपना अनोखा आकर्षण है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 06, 2025

Rajasthan November Travel Plan

राजस्थान में घूमने लायक 6 जगहें (फोटो- पत्रिका)

November Travel Plan: राजस्थान का नाम आते ही दिमाग में किलों की भव्यता, रेत के टीलों की सुनहरी छटा और लोक संगीत की मधुर धुनें गूंजने लगती हैं। नवंबर का महीना इस मरुधरा राज्य को घूमने के लिए सबसे सही समय माना जाता है।


न तेज धूप की तपिश, न ठंड की सिहरन, मौसम एकदम सुहाना और मनभावन होता है। यही वजह है कि देश ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक इस मौसम में राजस्थान की गलियों, हवेलियों और रेगिस्तानी सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं।


राजस्थान का हर शहर अपनी अलग पहचान और सांस्कृतिक महक लिए हुए है। लोक संगीत, पारंपरिक भोजन और यहां के लोगों की मेहमाननवाजी हर यात्रा को यादगार बना देती है। अगर आप नवंबर में एक शानदार ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं उन छह जगहों के बारे में, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी।


जयपुर : पिंक सिटी की शाही छटा


राजस्थान की राजधानी जयपुर सर्दियों में गुलाबी रंगों से नहाई हुई नजर आती है। नवंबर में यहां का मौसम न ज्यादा गर्म होता है, न बहुत ठंडा, जिससे किलों और हवेलियों की सैर का मजा दोगुना हो जाता है।


हवा महल, आमेर किला, सिटी पैलेस और जंतर-मंतर यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। शहर के बाजारों में हस्तशिल्प, ज्वेलरी और राजस्थानी परिधान खरीदना अपने आप में एक अनुभव है।


उदयपुर : झीलों का शहर


रोमांस और शांति से भरपूर उदयपुर नवंबर में किसी सपनों के शहर जैसा लगता है। पिछोला झील और फतेहसागर झील की ठंडी हवाएं मन को सुकून देती हैं। सिटी पैलेस की नक्काशी और झील किनारे का सनसेट यहां आने वाले हर यात्री का मन मोह लेता है।


नाव की सवारी करते हुए आप पुराने महलों की झलक देख सकते हैं। शाम के समय झील किनारे बैठकर राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लेना आपकी यात्रा को पूर्ण बनाता है।


जैसलमेर : गोल्डन सिटी की रेत भरी शामें


थार के बीचों-बीच बसा जैसलमेर नवंबर में अपने सबसे खूबसूरत रूप में होता है। गर्मियों की तपिश अब खत्म हो चुकी होती है और रेगिस्तान की रातें सुकूनभरी हो जाती हैं। सोनार किला, पटवों की हवेली और सम सैंड ड्यून्स यहां के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं।


ऊंट की सवारी, लोक नृत्य और रेगिस्तानी संगीत की धुनें आपकी शामों को जादुई बना देती हैं। रेत पर ढलते सूरज का नजारा यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है।


जोधपुर : नीले शहर का राजसी अनुभव


नीले रंग में रंगे घरों वाला जोधपुर नवंबर में बेहद खुशनुमा दिखता है। यहां का प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किला इतिहास और वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इसके अलावा जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन पैलेस और पुराने बाजार जोधपुर की शान हैं।


गलियों में घूमते हुए राजस्थानी ठाठ और रियासती संस्कृति की झलक मिलती है। सर्द हवाओं के बीच माखनिया लस्सी और मिर्ची बड़ा का स्वाद आपकी थकान मिटा देता है।


पुष्कर : आस्था और रंगों का संगम


नवंबर का महीना पुष्कर के लिए सबसे खास होता है। ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर झील की आरती इस धार्मिक नगरी के आध्यात्मिक माहौल को और गहराई देती है। यहां की गलियों में घूमते हुए आप भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर देख सकते हैं।


माउंट आबू : सर्दियों में हरियाली की ठंडक


राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सर्दियों की शुरुआत में बेहद खूबसूरत दिखता है। यहां की नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर और सनसेट पॉइंट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।


पहाड़ी हवा, हरियाली और शांत झील का संयोजन इस जगह को बाकी राजस्थान से बिल्कुल अलग बनाता है। जोड़े हों या परिवार, माउंट आबू हर किसी को एक सुकून भरा अनुभव देता है।

06 Nov 2025 03:10 pm

06 Nov 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नवंबर में घूमने का है प्लान तो राजस्थान के इन 6 शहरों में जाना न भूलें, जानें जयपुर-उदयपुर और जैसलमेर समेत इन जगहों की खासियत

