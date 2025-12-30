राजस्थान में सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से पहले पढ़ लें ये नई गाइडलाइन, नियम तोड़े तो डिबार होंगे अभ्यर्थी

यदि कोई अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता में अपीयरिंग विकल्प चुनता है, तो उसे पिछले वर्ष की मार्कशीट साक्ष्य के रूप में अपलोड करनी होगी। यदि अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया गया है, तो प्रवेश शुल्क की रसीद जमा करनी होगी। वहीं, यदि प्रवेश भी नहीं लिया है, तो नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा, जिसमें परीक्षा से पहले योग्यता हासिल करने की घोषणा करनी होगी।