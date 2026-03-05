Rajasthan Assembly : राजस्थान में दुकान पर 14 साल से कम उम्र के प्रशिक्षु नहीं कर सकेंगे काम, विधानसभा में आज आएगा विधेयक

प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है। वहीं, रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष नियत थी। श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई है।