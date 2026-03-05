5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

12वीं पास युवक बन गया ‘इंजीनियर’! ब्लूटूथ लगाकर दे रहा था RPSC AEN एग्जाम, राजस्थान SOG ने ऐसे दबोचा फर्जी डमी अभ्यर्थी

RPSC AEN Exam 2022 Fraud: राजस्थान में भर्ती परीक्षा घोटालों पर कार्रवाई जारी है। SOG ने RPSC की सहायक अभियंता (सिविल) भर्ती परीक्षा-2022 में डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने वाले आरोपी गुरदीप दास को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Mar 05, 2026

SOG Action

आरोपी की फोटो: पत्रिका

SOG Action On Recruitment Exam Scam: स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता (सिविल) भर्ती परीक्षा-2022 में डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने वाले गुरदीप दास को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित था। आशंका है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हुआ था।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 21 मई 2023 को सहायक अभियंता (सिविल) (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा हुई थी। दस्तावेज की जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह के स्थान पर किसी अन्य ने परीक्षा दी। प्रवेश पत्र में फोटो बदलकर डमी कैंडिडेट को बैठाया गया था। इस मामले में एसओजी पहले ही मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह और उसके सहयोगी परमेश्वर लाल व सलमान खान को गिरफ्तार कर चुकी थी।

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

जांच के दौरान फरार डमी परीक्षार्थी की पहचान गुरदीप दास निवासी ग्राम पातन, थाना आजाद नगर, जिला हिसार (हरियाणा) के रूप में हुई। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। लगातार दबिश और तकनीकी इनपुट के आधार पर डीएसटी भरतपुर टीम के प्रभारी पुलिस निरीक्षक कुशल कुमार ने आरोपी को हरियाणा से दस्तयाब किया, जिसके बाद एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि गुरदीप दास ने परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये बाहरी सहायता प्राप्त की और मूल अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया। उसकी भूमिका परीक्षा पास कराने की साजिश में अहम पाई गई है।

आरोपी केवल 12वीं पास

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी के पास किसी प्रकार की इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है और वह केवल 12वीं उत्तीर्ण है। इसके बावजूद सहायक अभियंता (सिविल) परीक्षा में उसकी सफलता ने प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका को और मजबूत किया है। इस पहलू की भी एसओजी जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

RTE Admission 2026: राजस्थान के स्कूलों में फ्री एडमिशन की डेट नजदीक, लेकिन 7 सरकारी छुट्टियों ने बिगाड़ा खेल
सीकर
RTE Admission 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 12वीं पास युवक बन गया ‘इंजीनियर’! ब्लूटूथ लगाकर दे रहा था RPSC AEN एग्जाम, राजस्थान SOG ने ऐसे दबोचा फर्जी डमी अभ्यर्थी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update 5 March: राजस्थान में अब तेज गर्मी की दस्तक, पारा 39 डिग्री के करीब, बाड़मेर सबसे गर्म, 21 शहर 35°C पार

Heat Wave Alert: छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में लू की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
जयपुर

Iran-Israel War : राजस्थान के लिए बुरी खबर, ₹10,000 करोड़ का आयात-निर्यात प्रभावित, आयातक-निर्यातक चिंतित

Iran-Israel War Rajasthan Bad news import-export worth ₹10,000 crore affected importers-exporters worried
जयपुर

जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत, 3 साल बाद तैयार हुआ यह फ्लाईओवर; सरपट दौड़ने लगे वाहन

Jaipur-Delhi Lane
जयपुर

Rajasthan Rare Earth Minerals : राजस्थान के रेयर अर्थ भंडार पर जापान की नजर, जानें क्यों

Rajasthan Rare Earth Minerals Japan Interested know why
जयपुर

राजस्थान विधानसभा में आज ऐतिहासिक दिन: 11 कानूनों से हटेंगे आपराधिक प्रावधान, अब छोटी गलती पर नहीं जाना होगा जेल

Rajasthan Jan Vishwas Bill Govt to Remove Prison Terms in 11 Acts Fine Instead of Jail for Small Mistakes
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.