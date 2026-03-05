12वीं पास युवक बन गया ‘इंजीनियर’! ब्लूटूथ लगाकर दे रहा था RPSC AEN एग्जाम, राजस्थान SOG ने ऐसे दबोचा फर्जी डमी अभ्यर्थी

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 21 मई 2023 को सहायक अभियंता (सिविल) (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा हुई थी। दस्तावेज की जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह के स्थान पर किसी अन्य ने परीक्षा दी। प्रवेश पत्र में फोटो बदलकर डमी कैंडिडेट को बैठाया गया था। इस मामले में एसओजी पहले ही मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह और उसके सहयोगी परमेश्वर लाल व सलमान खान को गिरफ्तार कर चुकी थी।