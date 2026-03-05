12वीं पास युवक बन गया ‘इंजीनियर’! ब्लूटूथ लगाकर दे रहा था RPSC AEN एग्जाम, राजस्थान SOG ने ऐसे दबोचा फर्जी डमी अभ्यर्थी

आरोपी की फोटो: पत्रिका
SOG Action On Recruitment Exam Scam: स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता (सिविल) भर्ती परीक्षा-2022 में डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने वाले गुरदीप दास को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित था। आशंका है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हुआ था।
एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 21 मई 2023 को सहायक अभियंता (सिविल) (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा हुई थी। दस्तावेज की जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह के स्थान पर किसी अन्य ने परीक्षा दी। प्रवेश पत्र में फोटो बदलकर डमी कैंडिडेट को बैठाया गया था। इस मामले में एसओजी पहले ही मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह और उसके सहयोगी परमेश्वर लाल व सलमान खान को गिरफ्तार कर चुकी थी।
जांच के दौरान फरार डमी परीक्षार्थी की पहचान गुरदीप दास निवासी ग्राम पातन, थाना आजाद नगर, जिला हिसार (हरियाणा) के रूप में हुई। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। लगातार दबिश और तकनीकी इनपुट के आधार पर डीएसटी भरतपुर टीम के प्रभारी पुलिस निरीक्षक कुशल कुमार ने आरोपी को हरियाणा से दस्तयाब किया, जिसके बाद एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि गुरदीप दास ने परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये बाहरी सहायता प्राप्त की और मूल अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया। उसकी भूमिका परीक्षा पास कराने की साजिश में अहम पाई गई है।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी के पास किसी प्रकार की इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है और वह केवल 12वीं उत्तीर्ण है। इसके बावजूद सहायक अभियंता (सिविल) परीक्षा में उसकी सफलता ने प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका को और मजबूत किया है। इस पहलू की भी एसओजी जांच कर रही है।
