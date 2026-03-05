राजस्थान विधानसभा में आज ऐतिहासिक दिन: 11 कानूनों से हटेंगे आपराधिक प्रावधान, अब छोटी गलती पर नहीं जाना होगा जेल

विधेयक कानून बनने के बाद 11 अधिनियमों से आपराधिक प्रावधान हट जाएंगे। सरकार ने इसे दिसंबर में कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश के रूप में लागू किया था। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे सदन में रखा जाएगा और मंजूरी मिलने पर यह स्थायी रूप से लागू हो जाएगा।