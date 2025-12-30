सिर्फ वाहन चलाना नहीं, समुचित चालक प्रशिक्षण भी है जरूरी

चालीस वर्ष पूर्व मेरे ड्राइविंग गुरु ने मुझे सिखाया था कि आदर्श ड्राइविंग केवल चालन में दक्षता मात्र नहीं है, बल्कि सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं, यथा दूसरे चालक, पैदल यात्री, लावारिस पशु आदि के व्यवहार तथा संभावित गलती का सटीक पूर्वानुमान लगाना तथा तदनुसार समय रहते ड्राइविंग में तब्दीली करना भी है। सामने से आने वाले वाहनों की लाइटों की चकाचौंध से बचने के लिए रात में सड़क के बाएं छोर पर नजर रखते हुए ड्राइविंग अत्यंत सुरक्षित है। ऐसा करने से आमने-सामने की भिड़ंत से होने वाली बहुत-सी दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। जब तक सड़क पर पर्याप्त दूरी तक बाधा रहित व्यू न मिले, तब तक ओवर-टेकिंग का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। इससे ओवर-टेकिंग करते समय हड़बड़ाहट में होने वाली कई दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। ओवर-टेकिंग से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करना भी बेहद आवश्यक है। यातायात नियमों के साथ इस प्रकार के अनुभव आधारित व्यावहारिक ज्ञान के समावेश से ही वाहन-चालन का समुचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है।