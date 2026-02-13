संपादकीय: सड़कों पर ‘मौत के गड्ढे’ जिम्मेदारों की अनदेखी से

सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग ही गुणवत्ता वाले हों, यह काफी नहीं। नगर निकायों और गांव-शहरों को सड़कों से जोड़ने वाले महकमों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। सिर्फ बरसात के बाद ही सड़कों की मरम्मत का अभियान चलाने से काम नहीं चलने वाला। दरअसल सड़कों पर बने इन मौत के गड्ढों को भरने का काम सतत रूप से होना चाहिए। अभी तो हो यह रहा है कि कोई हादसा होने पर ही जिम्मेदार हरकत में आते हैं। हादसों के बाद जांच का ऐलान और कार्रवाई के नाम पर लीपापोती से ज्यादा कुछ नहीं होता। सड़कों के गड्ढे भरने में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों-इंजीनियरों पर सख्ती जरूरी है। यह ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति की जान कीमती है और किसी दूसरे की लापरवाही से मौत होना तो अक्षम्य ही है।