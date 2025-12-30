संपादकीय: अरावली पर्वतमाला केस में पुनर्विचार से उपजीं उम्मीदें



ऐसा इसलिए हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कमेटी और भारतीय वन पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों को स्वीकार कर केवल सौ मीटर से ऊंची पहाडिय़ों को ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानने की परिभाषा दे दी थी।सब जानते हैं कि अरावली पर्वतमालाएं पारिस्थितिकी संतुलन में अहम भूमिका निभाती रहीं है। पर्वतमाला का अंग मानी जाने वाली 1.6 लाख पहाडिय़ों में डेढ़ लाख से ज्यादा पहाडिय़ां कम ऊंची हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ इन पहाडिय़ों की ऊंचाई तय करने का ही नहीं, बल्कि उन तमाम खतरों से जुड़ा था, जो अरावली की नई परिभाषा लागू करने से सामने आने वाले थे। अब जबकि अरावली पर्वतमाला से जुड़े चार राज्य ही नहीं, बल्कि देश के हर हिस्से में आवाज बुलंद हुई तो कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश पर स्थगन, खनन पर रोक के साथ एक और उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला सुनाया है। प्रकृति अपना संतुलन खोने लग जाए तो यह मानव जीवन के लिए बड़े संकट का कारण बन जाता है। अरावली की पहाडिय़ों को जैव विविधता की रीढ़ कहा जा सकता है। समूचा अरावली क्षेत्र वन्यजीवों की आवाजाही वाला भी है। ऐसे में यह भी समझा जा सकता है कि खनन और अन्य मानवीय गतिविधियों को अनुमति वन्यजीवों के लिए भी खतरे की घंटी बन सकती थी। आरोप तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि पिछली समिति ने केवल अरावली से जुड़े वैज्ञानिक और वास्तविक तथ्यों की बल्कि जनभावना की भी अनदेखी की।