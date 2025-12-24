24 दिसंबर 2025,

जयपुर

Jaipur: जयपुर रेल मंडल में बिना टि​कट यात्रियों से रेलवे ने वसूला रिकॉर्ड 22 करोड़ का जुर्माना

जयपुर रेल मंडल ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से 22 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। ​

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 24, 2025

जयपुर जंक्शन पर टिकट जांच अभियान, पत्रिका फोटो

जयपुर जंक्शन पर टिकट जांच अभियान, पत्रिका फोटो

जयपुर। जयपुर रेल मंडल ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से 22 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। ​वाणिज्य विभाग की टिकट चैकिंग टीम ने एक अप्रेल से 22 दिसंबर तक ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सघन जांच अभियान चलाकर 4 लाख 12 हजार बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगाें से कुल 22 करोड़ 3 लाख रुपए जुर्माना वसूला है।

बनाए 4 लाख 12 हजार केस

रवि जैन मंडल रेल प्रबंधक जयपुर के दिशा निर्देशन में डॉ. जगदीश कुमार-मंडल वाणिज्य प्रबंधक की निगरानी में वाणिज्य विभाग की बनाई गई टिकट चेकिंग टीम ने सघन जांच अभियान चलाकर एक अप्रैल से 22 दिसंबर तक बिना टिकट यात्रा करने, अनियमित टिकट, बिना बुक्ड लगेज यात्रा करने वाले 4 लाख 12 हजार केस पर जुर्माना लगाया गया।

9 महीने में ही रिकॉर्ड जुर्माना वसूली

उत्तर पश्चिम रेलवे मे जयपुर रेलवे डिवीजन में कुल 9 माह में 4 लाख 12 हजार बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल 22 करोड़ 3 लाख रुपए जुर्माने के रूप में प्राप्त किए हैं। जयपुर मंडल में टिकट चेकिंग में गत वर्ष एक अप्रेल से 31 मार्च 2024-25 में 22 करोड़ रुपए की आय अर्जित की थी। चालू वित्त वर्ष में वो आय 9 माह में ही अर्जित कर ली गई है। जयपुर मंडल नें अभी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम रेलवे में टिकट चेकिंग द्वारा अभी तक सबसे अधिक आय अर्जित की है।

अधिक आय अर्जन पर फोकस

सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल ने बताया कि जयपुर रेल मंडल मे बिना टिकट,अनियमित टिकट धारक, बिना बुक्ड लगेज, आदि के जरिए न सिर्फ अनाधिकृत यात्री व अनियमित गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही विभिन्न आय स्रोतों से अधिक आय अर्जन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे है।

वैध टिकट लेकर ही करें यात्रा

सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल ने बताया कि भविष्य में भी मंडल द्वारा रेलवे स्टेशनों एवं आरक्षित/अनारक्षित यात्री गाड़ियों में नियमित रूप से सघन टिकट जांच कराई जायेगी, ताकि बिना टिकट/अनाधिकृत यात्रियों की यात्रा पर अंकुश लगाया जा सके। सभी यात्रियों से अनुरोध किया जाता है की वैध टिकट लेकर ही यात्रा करे।

जयपुर
image

24 Dec 2025 12:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: जयपुर रेल मंडल में बिना टि​कट यात्रियों से रेलवे ने वसूला रिकॉर्ड 22 करोड़ का जुर्माना

