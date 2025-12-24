उत्तर पश्चिम रेलवे मे जयपुर रेलवे डिवीजन में कुल 9 माह में 4 लाख 12 हजार बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल 22 करोड़ 3 लाख रुपए जुर्माने के रूप में प्राप्त किए हैं। जयपुर मंडल में टिकट चेकिंग में गत वर्ष एक अप्रेल से 31 मार्च 2024-25 में 22 करोड़ रुपए की आय अर्जित की थी। चालू वित्त वर्ष में वो आय 9 माह में ही अर्जित कर ली गई है। जयपुर मंडल नें अभी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम रेलवे में टिकट चेकिंग द्वारा अभी तक सबसे अधिक आय अर्जित की है।