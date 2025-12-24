Jaipur: मरा हुआ किसान बना ‘जिंदा’, 34 साल बाद जमीन की रजिस्ट्री! नामांतरण के वक्त फर्जीवाड़े का खुलासा

रजिस्ट्री के बाद जब चावंडिया ग्राम पंचायत में नामांतरण का प्रयास किया गया तो प्रशासक द्वारा पूछताछ करने पर मृतक की वारिस ममता सहित परिजनों ने जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पंजीयन कार्यालय से रजिस्ट्री की नकल निकलवाई गई, जिससे कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। वारिस ममता ने आंधी तहसीलदार प्रांजल कंवर को ज्ञापन सौंपकर नामांतरण पर रोक, जमीन को सुरक्षित रखने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।