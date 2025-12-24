जयपुर : महिला से पूछा मंगलसूत्र सोने का है या नकली, असली बताते ही उतरवाकर ले गए बदमाश, जाते समय दी कागज की पुड़िया

आरोपियों ने महिला से पूछा कि मंगलसूत्र सोने का है या नकली। सोने का बताते ही मंगलसूत्र उतरवा लिया गया। घबराहट में महिला ने मंगलसूत्र पति को दे दिया। आरोपियों ने हाथों में पहने दो सोने के कड़े भी उतरवा लिए और एक सफेद कागज देकर गहने उसमें रखने को कहा। जैसे ही गहने कागज में रखे गए, बदमाशों ने उसे झपट लिया। इतना ही नहीं, पति के हाथ से ऊँ चिन्ह वाली सोने की अंगूठी भी जबरन उतरवा ली। बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गालियां दीं और जाते-जाते एक कागज की पुड़िया थमा दी।