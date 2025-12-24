24 दिसंबर 2025,

बुधवार

जयपुर

जयपुर : महिला से पूछा मंगलसूत्र सोने का है या नकली, असली बताते ही उतरवाकर ले गए बदमाश, जाते समय दी कागज की पुड़िया

राजधानी जयपुर में स्वेज फार्म इलाके में फर्जी पुलिस बनकर बुजुर्ग दंपती से ठगी का मामला सामने आया है। बाइक से आए बदमाश मंगलसूत्र, सोने के कड़े और अंगूठी लेकर भाग निकले। जाते समय एक कागज की पुड़िया पकड़ा गए।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 24, 2025

Rajasthan Police

फोटो-पत्रिका

जयपुर। महेश नगर इलाके में दो शातिर बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक बुजुर्ग दंपती को बातों में उलझाया और मंगलसूत्र, सोने के कड़े व सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। वारदात से पहले आरोपियों ने महिला से जेवर असली हैं या नकली, इसकी जानकारी भी ली।

घटना रविवार शाम करीब 5:20 बजे की है। गोविंदपुरी स्वेज फार्म निवासी गोविंद सिंह और उनकी पत्नी रमा देवी रोज की तरह शाम की सैर और सब्जी खरीदने निकले थे। स्वेज फार्म इलाके में ज्योतिबा फुले कॉलेज के पास बिना नंबर की काली बाइक पर सवार दो युवक उनके सामने रुके। युवकों ने रौब दिखाते हुए खुद को पुलिसकर्मी बताया और पास ही एक सीनियर सिटीजन के साथ वारदात होने की बात कहते हुए चैकिंग का हवाला दिया।

ऐसे लिया झांसे में

आरोपियों ने महिला से पूछा कि मंगलसूत्र सोने का है या नकली। सोने का बताते ही मंगलसूत्र उतरवा लिया गया। घबराहट में महिला ने मंगलसूत्र पति को दे दिया। आरोपियों ने हाथों में पहने दो सोने के कड़े भी उतरवा लिए और एक सफेद कागज देकर गहने उसमें रखने को कहा। जैसे ही गहने कागज में रखे गए, बदमाशों ने उसे झपट लिया। इतना ही नहीं, पति के हाथ से ऊँ चिन्ह वाली सोने की अंगूठी भी जबरन उतरवा ली। बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गालियां दीं और जाते-जाते एक कागज की पुड़िया थमा दी।

पुड़िया खोलते ही पता चला ठगी हो गई

कुछ ही पलों में दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। दंपती ने पुड़िया खोली तो उसमें पीतल की तीन चूड़ियां निकलीं। ठगी का पता चलने पर पीड़ितों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल किया। गश्त कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में काली जैकेट पहने बिना नंबर की बाइक पर दो संदिग्ध कैद हुए हैं। महेश नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

24 Dec 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर : महिला से पूछा मंगलसूत्र सोने का है या नकली, असली बताते ही उतरवाकर ले गए बदमाश, जाते समय दी कागज की पुड़िया

