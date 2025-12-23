पाली में हृदय विदारक हादसा; काल बनकर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली: रोड रोलर के नीचे दबने से युवक की मौत

बर थाने के सहायक उप निरीक्षक चैनाराम के अनुसार, भगवानपुरा झाला की चौकी निवासी मुकेश सिंह (26) पुत्र मंगल सिंह रावत देवरी माता के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास से पैदल जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर चल रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में रोड रोलर लदा था। ट्रॉली पलटने से रोड रोलर सीधे मुकेश पर जा गिरा, जिससे वह उसके नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।