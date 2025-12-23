पाली में हृदय विदारक हादसा; काल बनकर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली: रोड रोलर के नीचे दबने से युवक की मौत

फोटो पत्रिका
रायपुर मारवाड़ (पाली)। उपखंड के ग्राम झाला की चौकी के समीप मंगलवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ। ब्यावर-पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर शाम करीब साढ़े छह बजे अनियंत्रित होकर पलटी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवक का मौके पर ही दम टूट गया।
बर थाने के सहायक उप निरीक्षक चैनाराम के अनुसार, भगवानपुरा झाला की चौकी निवासी मुकेश सिंह (26) पुत्र मंगल सिंह रावत देवरी माता के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास से पैदल जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर चल रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में रोड रोलर लदा था। ट्रॉली पलटने से रोड रोलर सीधे मुकेश पर जा गिरा, जिससे वह उसके नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटाया और बाधित यातायात को सुचारू कराया। इस दौरान राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर परिजन को सूचित कर दिया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद टोल प्लाजा की एम्बुलेंस मौके पर तो पहुंची, लेकिन शव को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया। इस संवेदनहीनता पर भाजपा नेता कानसिंह इंदा ने रोष व्यक्त किया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
