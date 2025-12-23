23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक : सांवरिया सेठ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रेलर से टकराई, दो युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर

बताया जा रहा है कि एक ही गांव के चार युवक कार से सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए घर से निकले थे। बरवास इलाके में ट्रेलर ने उनकी कार में सामने से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के टायर तक अलग हो गए।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Kamal Mishra

Dec 23, 2025

tonk accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार (फोटो-पत्रिका)

टोंक। जिले के बरवास क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और मृतकों के गांव में मातम छा गया।

जानकारी के अनुसार चूली गांव निवासी चार युवक बोलेरो गाड़ी से सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए निकले थे। रविवार की देर रात उनकी कार की एक ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में आत्माराम पुत्र गेकाराम (29) और बाबूलाल पुत्र मुंशीराम (28) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि टीपू पुत्र कमरूद्दीन (30) गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अन्य युवक को भी हल्की चोटें आईं।

घायल भीलवाड़ा रेफर

दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। घायल टीपू को पहले शाहपुरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। घटना की खबर मिलते ही चूली गांव में शोक का माहौल छा गया। देर रात मृतकों के परिजन शाहपुरा पहुंचे और दोनों शवों को गांव ले आए।

मृतकों का हुआ अंतिम संस्कार

सोमवार को गांव में गमगीन माहौल के बीच दोनों युवकों का अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के बाद गांव में चूल्हे नहीं जले और हर आंख नम नजर आई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। दोनों मृतक अपने परिवार के मुख्य सहारा थे और खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे।

पुलिस जांच में जुटी

बाबूलाल के दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक पांच वर्षीय बेटी और तीन वर्षीय पुत्र शामिल है। वहीं आत्माराम के भी दो पुत्र हैं, जिनकी उम्र क्रमशः आठ और पांच वर्ष बताई गई है। अचानक हुए इस हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन लीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Barmer News : विदेशी व्हाट्सएप नंबर से अश्लील फोटो भेजकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 05:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक : सांवरिया सेठ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रेलर से टकराई, दो युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को बुलाया, फिर सुनसान मकान में किया रेप; 3 आरोपी गिरफ्तार

rape news
टोंक

Tonk News: प्रशासन का मौन, खुलेआम सरकारी नियमों की उड़ा रहे धज्जियां

bajri news
टोंक

‘दो वर्षों में पूर्वी राजस्थान में हुआ ऐतिहासिक बदलाव, इस परियोजना को मिला नया जीवन’

Cm bhajanlal sharma
टोंक

Rajasthan: एक साथ तीन भाइयों और भतीजे का उठा जनाजा… सभी के मुंह से सिर्फ एक सवाल- यह सब अचानक कैसे हो गया?

Tonk
टोंक

Tonk: पुलिसकर्मी की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपियों को किया दोषमुक्त; एक आरोपी को आर्म्स एक्ट में सजा

court
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.