टोंक : सांवरिया सेठ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रेलर से टकराई, दो युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार चूली गांव निवासी चार युवक बोलेरो गाड़ी से सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए निकले थे। रविवार की देर रात उनकी कार की एक ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में आत्माराम पुत्र गेकाराम (29) और बाबूलाल पुत्र मुंशीराम (28) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि टीपू पुत्र कमरूद्दीन (30) गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अन्य युवक को भी हल्की चोटें आईं।