टोंक : सांवरिया सेठ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रेलर से टकराई, दो युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार (फोटो-पत्रिका)
टोंक। जिले के बरवास क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और मृतकों के गांव में मातम छा गया।
जानकारी के अनुसार चूली गांव निवासी चार युवक बोलेरो गाड़ी से सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए निकले थे। रविवार की देर रात उनकी कार की एक ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में आत्माराम पुत्र गेकाराम (29) और बाबूलाल पुत्र मुंशीराम (28) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि टीपू पुत्र कमरूद्दीन (30) गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अन्य युवक को भी हल्की चोटें आईं।
दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। घायल टीपू को पहले शाहपुरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। घटना की खबर मिलते ही चूली गांव में शोक का माहौल छा गया। देर रात मृतकों के परिजन शाहपुरा पहुंचे और दोनों शवों को गांव ले आए।
सोमवार को गांव में गमगीन माहौल के बीच दोनों युवकों का अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के बाद गांव में चूल्हे नहीं जले और हर आंख नम नजर आई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। दोनों मृतक अपने परिवार के मुख्य सहारा थे और खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे।
बाबूलाल के दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक पांच वर्षीय बेटी और तीन वर्षीय पुत्र शामिल है। वहीं आत्माराम के भी दो पुत्र हैं, जिनकी उम्र क्रमशः आठ और पांच वर्ष बताई गई है। अचानक हुए इस हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन लीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
