Barmer News : विदेशी व्हाट्सएप नंबर से अश्लील फोटो भेजकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

बाड़मेर। कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने साइबर अपराध के एक गंभीर मामले में विदेशी व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से अश्लील फोटो भेजकर रुपए मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि बाड़मेर शहर निवासी एक व्यक्ति को अज्ञात आरोपी द्वारा विदेशी व्हाट्सएप नंबर 16402515057 व 13043733169 से उसकी एडिट की हुई अश्लील फोटो भेजकर डराया-धमकाया गया। रुपए नहीं देने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। इस संबंध में पीड़ित ने 3 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के सुपरविजन में शहर कोतवाल मनोज कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी सहायता से विदेशी व्हाट्सएप नंबरों का पड़ताल की।
जांच में सामने आया कि अश्लील फोटो भेजने वाला आरोपी विक्रमसिंह निवासी भाड़खा, बाड़मेर है। पुलिस ने आरोपी को नामजद कर गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया है। मामले में आगे का अनुसंधान जारी है। कार्रवाई में कोतवाली थाना के कांस्टेबल दामोदर की विशेष भूमिका रही।
