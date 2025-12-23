23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer News : विदेशी व्हाट्सएप नंबर से अश्लील फोटो भेजकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने साइबर अपराध के एक गंभीर मामले में विदेशी व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से अश्लील फोटो भेजकर रुपए मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Dec 23, 2025

फोटो पत्रिका

बाड़मेर। कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने साइबर अपराध के एक गंभीर मामले में विदेशी व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से अश्लील फोटो भेजकर रुपए मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि बाड़मेर शहर निवासी एक व्यक्ति को अज्ञात आरोपी द्वारा विदेशी व्हाट्सएप नंबर 16402515057 व 13043733169 से उसकी एडिट की हुई अश्लील फोटो भेजकर डराया-धमकाया गया। रुपए नहीं देने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। इस संबंध में पीड़ित ने 3 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के सुपरविजन में शहर कोतवाल मनोज कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी सहायता से विदेशी व्हाट्सएप नंबरों का पड़ताल की।

जांच में सामने आया कि अश्लील फोटो भेजने वाला आरोपी विक्रमसिंह निवासी भाड़खा, बाड़मेर है। पुलिस ने आरोपी को नामजद कर गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया है। मामले में आगे का अनुसंधान जारी है। कार्रवाई में कोतवाली थाना के कांस्टेबल दामोदर की विशेष भूमिका रही।

ये भी पढ़ें

Tonk: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को बुलाया, फिर सुनसान मकान में किया रेप; 3 आरोपी गिरफ्तार
टोंक
rape news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer News : विदेशी व्हाट्सएप नंबर से अश्लील फोटो भेजकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Emotional Story : सात फेरों संग शुरू हुआ सफर मौत के बाद छूटा, पत्नी के बाद पति ने भी त्यागे प्राण

Rajasthan Emotional Story husband and wife unbreakable bond Ruparam Sain gave up his life after his wife Rajadevi
बाड़मेर

राजस्थान में धोरों के बीच चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री, 85 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी; महाराष्ट्र से जुड़े नेटवर्क के तार

Drugs factory in Barmer
बाड़मेर

Railway : रेलवे का नया अलर्ट, राजस्थान से चलने वाली इस ट्रेन का प्रयागराज स्टेशन पर ठहराव रद्द, चलेगी उर्स स्पेशल ट्रेन

Indian Railway New Year gift next month 3 special trains to run Jaipur from Sikar Rewari Hanumangarh
बाड़मेर

Success Story : पिता के अधूरे सपने को किया पूरा, बाड़मेर की बेटी स्वाति जोशी बनी सिविल जज, RJS Exam में मिली 14वीं रैंक

Rajasthan Judicial Service Examination 2025 Results 14th rank Swati Joshi Civil Judge Barmer Daughter Success Story Read
बाड़मेर

Balotra: अधूरा रह गया 19 साल के बेटे का ये आखिरी वादा, 36 दिन बाद सऊदी से ताबूत में राजस्थान लौटी देह तो रो पड़ी मां

Ramesh-Saudi-Arab
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.