Barmer News : विदेशी व्हाट्सएप नंबर से अश्लील फोटो भेजकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि बाड़मेर शहर निवासी एक व्यक्ति को अज्ञात आरोपी द्वारा विदेशी व्हाट्सएप नंबर 16402515057 व 13043733169 से उसकी एडिट की हुई अश्लील फोटो भेजकर डराया-धमकाया गया। रुपए नहीं देने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। इस संबंध में पीड़ित ने 3 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।